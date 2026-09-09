Do Dnů evropského dědictví se v Ústeckém kraji zapojí téměř stovka památek

Téměř 100 památek v Ústeckém kraji se letos zapojuje do Dnů evropského dědictví. Akce, která začala 1. září a potrvá do konce měsíce, zpřístupňuje lidem místa, kam se běžně nepodívají. Nabízí i speciální prohlídky a doprovodný program. Letošním tématem jsou ohrožené památky. Jedním z lákadel bude v sobotu 12. září jezuitská krypta pod kostelem svatého Ignáce v Chomutově, která byla téměř 80 let nepřístupná. Informovala o tom Knihovna Chomutov na facebooku.
Přestavba krypty podle chomutovské knihovny skončila v srpnu. Knihovna, která se na zpřístupnění krypty podílí, uvedla, že ačkoli v podzemí od počátku 60. let minulého století nejsou ostatky mnichů, kteří působili v někdejší jezuitské koleji, prostory rozhodně stojí za návštěvu. První příležitost nahlédnout do opravené krypty budou mít lidé právě 12. září od 09:00 do 17:00. Od příští turistické sezony by měla být krypta běžně přístupná návštěvníkům kostela.
V sobotu 12. září budou v Chomutově zdarma přístupné také další památky. Celodenní program nabídne prohlídky historických objektů v centru města a další doprovodné akce.
Do Dnů evropského dědictví se zapojuje také Ústí nad Labem, kde je v září přístupných podle webu pořadatele 27 objektů. Mezi ně patří například Schichtova vila ve Vaňově a Národní dům. V Schichtově vile bude 12. září komentovaná výstava reklamních plakátů, výrobků Schichtových závodů a dalších osobních předmětů rodiny Schichtových.
V Litoměřicích byly některé památky zpřístupněny už na začátku září. Lidé si mohli prohlédnout například Blumentrittovu a Rizalovu baštu nebo vyhlídkovou věž Kalich. Program ale pokračuje, například od 11. do 13. září se do něj zapojí Severočeská galerie výtvarného umění s komentovanými prohlídkami, workshopem a dalším doprovodným programem.
Dny evropského dědictví jsou akcí, která každoročně otevírá zajímavé a architektonické, archeologické a sakrální památky, muzea, galerie a knihovny, technické a vojenské památky i další prostory. V Česku se konají pravidelně od roku 1991.