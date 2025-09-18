Do Hlubokého dolu v Národním parku České Švýcarsko mohou opět cyklisté, úsek mohou využívat při cestě od Mezní Louky směrem k České silnici.
Trasa pro ně byla od léta roku 2022 uzavřena kvůli riziku pádu odumřelých stromů.
Letos se však riziko snížilo a po menších zásazích v porostu bylo možné cyklotrasu znovu otevřít.
„Oblast Hlubokého dolu je cenným, celoevropsky chráněným biotopem. Proto zde nebylo možné provést rozsáhlejší bezpečnostní těžbu dřeva. Odumřelé stromy v okolí zůstaly ponechány samovolnému rozpadu a prováděna byla pouze nezbytná údržba formou prořezu, aby cesta zůstala průchozí především pro složky záchranného systému,“ uvedl mluvčí národního parku Tomáš Salov.
Hluboký důl je boční údolí, které spojuje Mezní Louku s tzv. Českou silnicí, jež tvoří páteřní cyklotrasu v národním parku.
„Odtud mohou cyklisté pokračovat po návazných cyklotrasách dále do Vysoké Lípy, k chatám Na Tokání nebo do Národního parku Saské Švýcarsko,“ dodal Salov.