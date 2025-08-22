Do Kadaně na Císařský den

Na příchozí bude čekat středověké tržiště, dobová hudba či rytířské putování.

Na Císařský den dorazí i Karel IV. s družinou | foto: Martin Stolař, MAFRA

Středověké tržiště s ukázkami řemesel, dobovou hudbu a další historický program nabídne v sobotu 23. srpna Císařský den v Kadani.

Na Mírovém náměstí bude tržiště otevřeno od 10 hodin a ve 14 hodin sem dorazí císař Karel IV. se svou družinou. Už od 10.30 hodin se děti i dospělí mohou zapojit do rytířského putování po hradbách.

Ve Smetanových sadech vás čeká rytířské ležení, sokolnické ukázky, jízda na koni i zábavné hry pro malé i velké návštěvníky.

Celá program vyvrcholí ohňostrojem, který rozzáří nábřeží Maxipsa Fíka ve 22 hodin.

Vstup na akci je zdarma.

