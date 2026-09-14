Do kostela v Libořicích se vrátil zvon

Kostel Nanebevzetí Panny Marie měl původně tři zvony, o všechny však přišel. „Při pátrání po kostelním zvonu jsme z kronik zjistili, že poslední zvon byl zavěšený v roce 1926, byl krásně zdobený a vážil 590 kilogramů. Dále tam byl menší zvon, 70kilový, a malý zvon umíráček,“ zmínila Simona Blahoutová z místního spolku Libobells.
Během druhé světové války ale potkal zvony stejný osud jako řadu dalších ve farnostech – padly za oběť nacistické válečné rekvizici na výrobu zbraní.
Myšlenka na návrat kostelního zvonu vznikla před třemi lety u příležitosti oslav 690 let od první písemné zmínky o obci. Vznikl spolek Libobells a ve spolupráci se zdejší farností a obcí získal ve sbírce 179 tisíc korun na nový zvon.
Na požehnání dorazil pražský arcibiskup Stanislav Přibyl, který ještě ze své předchozí pozice litoměřického biskupa vyhlásil rok 2026 Rokem smíření. Podle toho má nový zvon jméno.
Samotný zvon však zůstane zatím na zemi. Konstrukce na zavěšení zvonu v kostelní věži je totiž ve špatném technickém stavu. „Oprava je v plánu do budoucna,“ dodala Blahoutová.
Návštěvníci při bohoslužbě uslyší zvukovou nahrávku znějícího zvonu. Stejná nahrávka pak bude znít několikrát denně i obcí.