Do Krupky na Teplicku zavítá ve čtvrtek 19. června Revolution Train – protidrogový vlak. Jde o vlakovou soupravu, která realisticky přibližuje životní situace spojené s užíváním návykových látek a přispívá tak k protidrogové prevenci.

„Vlakovou soupravu tvoří celkem šest vagonů. Ty jsou uzpůsobeny do podoby multimediálních sálů, v nichž se v několika rovinách odehrává příběh o příčinách, vývoji a důsledcích drogové závislosti. Návštěvníci protidrogového vlaku tímto příběhem procházejí a díky možnostem interaktivních technologií se aktivně stávají jeho účastníky,“ popisují organizátoři projektu.

Vlak je unikátní v tom, že cílí na všechny smysly. Různé prostory jsou tak vizuálně, zvukově, teplotně i pachově odlišné. „Bylo opakovaně prokázáno, že člověk si zapamatuje jen 10 % z toho, co slyší, 15 % z toho, co vidí či čte, 40 % z toho, o čem diskutuje, ale až kolem 80 % z toho, co zažije nebo dělá,“ popisují dále organizátoři. Různé vjemy tak mají napomoci tomu, aby si příchozí z návštěvy vlaku odnesli co nejvíce.

Revolution Train zastaví na nádraží Krupka – Bohosudov. Dopoledne bude otevřen pro školy, od 15.10 hodin pak začíná program pro veřejnost. Vstup je povolen dětem od 10 let, přičemž návštěvníci ve věku do 12 let musí být v doprovodu dospělé osoby. Vstupné se neplatí. Organizátoři doporučují rezervovat si místo, a to buď na emailové adrese rezervace@revolutiontrain.cz nebo na telefonním čísle 774 724 757.