Do litoměřické vily se po opravě opět vrátí děti

Vila Magnolie, která se nachází v sousedství litoměřických sadů Jiráskových sadů, by měla v budoucnu opět sloužit dětem.

Plánuje to litoměřická radnice, která objekt získala bezúplatným převodem od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM).

„Úřad budovu převzal jako nepotřebný majetek od Národního institutu pro další vzdělávání. Součástí převodu jsou i dva pozemky o celkové výměře 998 metrů čtverečních,“ uvedla mluvčí ÚZSVM Michaela Tesařová.

Litoměřice podle ní hledaly vhodný objekt pro rozšíření aktivit domu dětí a mládeže. „Objekt proto byl kvůli veřejnému zájmu a hospodárnosti na město převeden, a to s omezujícími podmínkami po dobu 20 let,“ dodala Tesařová.

Jednou z podmínek převodu je také rekonstrukce roky prázdné vily, ke které má podle smlouvy dojít nejpozději do deseti let. Město počítá s tím, že k opravě dojde mnohem dříve, než je stanovený termín.

„Ještě v letošním roce chceme mít zpracovaný projekt rekonstrukce. Vnitřní části vily jsou totiž ve špatném technickém stavu. Zároveň budeme hledat vhodný dotační titul, který by pomohl s financováním. Samotné práce na opravě by mohly začít v roce 2026 nebo 2027,“ nastínil plány místostarosta Jiří Adámek (ANO) s tím, že zázemí by tam například pro pořádání okresních soutěží a olympiád mohl najít dům dětí a mládeže Rozmarýn, případně i další spolky z Litoměřic, které pracují s dětmi a mládeží.

Prostorná vila v minulosti pro potřeby různých volnočasových aktivit dětí už sloužila. Sídlil tam tehdejší okresní dům dětí, později pojmenovaný na Magnolie.

„Z tohoto zařízení následně vznikla příspěvková organizace města dům dětí a mládeže Rozmarýn, který přesídlil do stávajících prostor v Plešivecké ulici,“ přiblížila mluvčí litoměřické radnice Michaela Rozsypalová.