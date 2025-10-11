Nápad na vznik výstavy se zrodil loni, kdy Collegium Bohemicum, jež má připomínat dějiny německy hovořícího obyvatelstva v českých zemích od stěhování národů až po současnost a které sídlí v ústeckém muzeu, uspořádalo vědeckou konferenci na téma „Vysídlení vzdělanosti a vzpomínkové kultury“.
„Chtěli jsme poukázat na fakt, že s odsunem německého obyvatelstva neodešli jen lidé, o kterých se nyní hojně píše, ale také jejich vzdělanost um, vědecké patenty, dokonce i například celá část některých fakult Univerzity Karlovy. S tím ruku v ruce souvisí i některé bájné postavy, jejichž vznik souvisí nejen s českým prostředím, ale také s tím německým,“ vysvětluje vznik výstavy ředitel Collegia Bohemica Jan Vondrouš.
Bájné postavy se podle něho objevují už v řecké mytologii. „To, co lidé nemohli spočítat nebo ověřit, tomu dali nadpřirozenou bájnou sílu, která například v rámci právě té řecké mytologie mohla pocházet i od bohů,“ poznamenává Vondrouš.
Podobný význam měly nadpozemské bytosti i později. „Naši předkové si spoustu věcí neuměli pořádně vysvětlit na základě fyziky a moderních přírodních věd. Přistupovali tedy k některým přirozeným věcem tak, že to bylo dílo nadpřirozených sil a bájných postav. Zároveň v některých viděli své ochránce i před zlou vrchností. V jiných zase ochránce a strážce přírody či nerostných bohatství – jako například Krakonoše. K některým přicházeli tedy s bázní, k jiným s respektem,“ popisuje Vondrouš.
Asi nejznámější bájnou postavou v českém prostředí je už výše zmíněný Krakonoš, který patří do našich nejvyšších hor – Krkonoš – a který přebývá v Obřím dole. „V Krušných horách je to pak Marzebilla, která je spíše známá v oblastech kolem Vejprt a Přísečnice. Její příběh je spíše tím smutným, kdy ona ještě coby spanilá dívka byla zamilována do rytíře z Výsluní. Její otec svatbě přál, a tak měl přijít i ten slavný den. Marzebilla se však líbila nejen rytíři, ale také loupeživému rytíři z Husbergu, který prince zákeřně bodl zezadu a zabil. Marzebilla utekla do lesů a loupeživého rytíře proklela strašlivým způsobem. Dodnes se však zjevuje dobrým lidem v podobě mlžné bytosti – proto také neexistuje mnoho jejich zpodobnění,“ líčí Vondrouš.
Další bytostí je Durandl, který podobně jako Krakonoš přebýval v hlubokých lesích. „Co čert nechtěl, jemu se však zalíbila sklářská huť, kterou objevil, když začal zkoumat lidi a jejich postupné obydlování hor. A ono se mu u těch sklářských pecí tak zalíbilo, že už tam zůstal. Další zajímavou postavou je Muhu, kterého si nevymysleli lidé, ale samotné bájné postavy,“ dodává ředitel Collegia Bohemica.
Bájný Krakonoš je pak také bytostí, o které vznikalo nejvíce děl. „Je zajímavé, že o Krakonošovi vychází již někde od 20. let minulého století alespoň jedna kniha za dva roky. A těch pohádek, co už se natočilo. A nejen u nás. Krakonoš – německy Rübezahl – je samozřejmě fenomén i pro německy mluvící obyvatelstvo. A parodoxně po roce 1945 našel tento duch hor své místo i v polské kultuře, která je hodně křesťanská,“ uvádí Vondrouš.
Na výstavě návštěvníci najdou bannery, které představí jednotlivé bájné postavy v rámci teritoria České republiky, a to v českém a německém jazyce. „Zároveň budou některé bytosti představeny více v podobě předmětů, které s nimi souvisí. Víc bych ale prozradit nechtěl – spíš zvu na samotnou výstavu,“ doplňuje Vondrouš.
Výstava potrvá do 25. října.