Do muzea za bájnými bytostmi

Autor: vlm
  7:59
Bájné a mytické postavy našich hor představuje nová výstava, kterou hostí ústecké oblastní muzeum. Pořádá ji společnost Collegium Bohemicum a bude ještě dva týdny doplňovat stálou expozici Naši Němci.
Krakonoš v Krkonošských pohádkách

Krakonoš v Krkonošských pohádkách | foto: Česká televize

Nápad na vznik výstavy se zrodil loni, kdy Collegium Bohemicum, jež má připomínat dějiny německy hovořícího obyvatelstva v českých zemích od stěhování národů až po současnost a které sídlí v ústeckém muzeu, uspořádalo vědeckou konferenci na téma „Vysídlení vzdělanosti a vzpomínkové kultury“.

„Chtěli jsme poukázat na fakt, že s odsunem německého obyvatelstva neodešli jen lidé, o kterých se nyní hojně píše, ale také jejich vzdělanost um, vědecké patenty, dokonce i například celá část některých fakult Univerzity Karlovy. S tím ruku v ruce souvisí i některé bájné postavy, jejichž vznik souvisí nejen s českým prostředím, ale také s tím německým,“ vysvětluje vznik výstavy ředitel Collegia Bohemica Jan Vondrouš.

Bájné postavy se podle něho objevují už v řecké mytologii. „To, co lidé nemohli spočítat nebo ověřit, tomu dali nadpřirozenou bájnou sílu, která například v rámci právě té řecké mytologie mohla pocházet i od bohů,“ poznamenává Vondrouš.

Podobný význam měly nadpozemské bytosti i později. „Naši předkové si spoustu věcí neuměli pořádně vysvětlit na základě fyziky a moderních přírodních věd. Přistupovali tedy k některým přirozeným věcem tak, že to bylo dílo nadpřirozených sil a bájných postav. Zároveň v některých viděli své ochránce i před zlou vrchností. V jiných zase ochránce a strážce přírody či nerostných bohatství – jako například Krakonoše. K některým přicházeli tedy s bázní, k jiným s respektem,“ popisuje Vondrouš.

Asi nejznámější bájnou postavou v českém prostředí je už výše zmíněný Krakonoš, který patří do našich nejvyšších hor – Krkonoš – a který přebývá v Obřím dole. „V Krušných horách je to pak Marzebilla, která je spíše známá v oblastech kolem Vejprt a Přísečnice. Její příběh je spíše tím smutným, kdy ona ještě coby spanilá dívka byla zamilována do rytíře z Výsluní. Její otec svatbě přál, a tak měl přijít i ten slavný den. Marzebilla se však líbila nejen rytíři, ale také loupeživému rytíři z Husbergu, který prince zákeřně bodl zezadu a zabil. Marzebilla utekla do lesů a loupeživého rytíře proklela strašlivým způsobem. Dodnes se však zjevuje dobrým lidem v podobě mlžné bytosti – proto také neexistuje mnoho jejich zpodobnění,“ líčí Vondrouš.

Další bytostí je Durandl, který podobně jako Krakonoš přebýval v hlubokých lesích. „Co čert nechtěl, jemu se však zalíbila sklářská huť, kterou objevil, když začal zkoumat lidi a jejich postupné obydlování hor. A ono se mu u těch sklářských pecí tak zalíbilo, že už tam zůstal. Další zajímavou postavou je Muhu, kterého si nevymysleli lidé, ale samotné bájné postavy,“ dodává ředitel Collegia Bohemica.

Bájný Krakonoš je pak také bytostí, o které vznikalo nejvíce děl. „Je zajímavé, že o Krakonošovi vychází již někde od 20. let minulého století alespoň jedna kniha za dva roky. A těch pohádek, co už se natočilo. A nejen u nás. Krakonoš – německy Rübezahl – je samozřejmě fenomén i pro německy mluvící obyvatelstvo. A parodoxně po roce 1945 našel tento duch hor své místo i v polské kultuře, která je hodně křesťanská,“ uvádí Vondrouš.

Na výstavě návštěvníci najdou bannery, které představí jednotlivé bájné postavy v rámci teritoria České republiky, a to v českém a německém jazyce. „Zároveň budou některé bytosti představeny více v podobě předmětů, které s nimi souvisí. Víc bych ale prozradit nechtěl – spíš zvu na samotnou výstavu,“ doplňuje Vondrouš.

Výstava potrvá do 25. října.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Volby 2025: Hnutí ANO vyhrálo před Spolu a STAN. Stačilo! se do Sněmovny nedostalo

Vítězem devátých sněmovních v historii Česku se stalo hnutí ANO. Volební účast byla třetí nejvyšší od vzniku samostatné České republiky. Hnutí ANO vyhrálo ve 13 krajích ze 14.

ANKETA: Tramvaj Škoda 15T slaví 15 let. Který polep jí sluší nejvíc? Hlasujte!

Přesně před 15 lety se na pražské koleje poprvé vydala tramvaj, která změnila městskou dopravu. Nízkopodlažní a tichá Škoda 15T ForCity se 5. října 2010 slavnostně představila ve smyčce Florenc – a...

Volby 2025 a předvolební debaty a volební přenos v TV: Kde a kdy budou vysílány?

Dlouho očekávané volby do Poslanecké sněmovny jsou tady. Tradiční předvolební superdebaty jsou tak za námi. Poslední debaty ve sledovanosti vyhrála TV Prima.

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Mapa volebních místností 2025: Pražanům i „náplavám“ pomůžeme najít tu pravou

Kam přijít odevzdat svůj hlas ve volbách do Poslanecké sněmovny 2025? Jednoduchá otázka pro ty, kdo v Praze volí pravidelně, těžší pro lidi, kteří se do hlavního města teprve přistěhovali nebo tu...

VOLBY 2025 PŘEHLEDNĚ: informace kdy a jak volit na jednom místě

Volby do Poslanecké sněmovny se kvapem blíží. Víte, kdy a kam přijít k volebním urnám? Letos se do voleb přihlásilo 26 uskupení, dát svůj hlas některému z nich můžete v pátek a v sobotu.

Obecní dům

Koncert Symfonického orchestru hlavního města Prahy FOK v Obecním domě.

vydáno 11. října 2025  11:58

Na Petřinách probíhal páteční velký úklid na směně A která je od 7:00 do zítřejších 7:00 hod., hasiči mají 24 hod. směny rozdělené na 16 hodin aktivního výkonu a 8 hodin v pohotovosti na stanici kde...

vydáno 11. října 2025  11:58

Národní třída

Odtah auta na Národní třídě.

vydáno 11. října 2025  11:57

Národní třída

Příprava na Halloween v Obchodním domě Máj.

vydáno 11. října 2025  11:57

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Národní třída

Reklamní auto na Národní třídě.

vydáno 11. října 2025  11:56

Rytířská ulice

V Rytířské ulici v Praze 1 na Starém Městě se bude točit nějaký velkofilm.Na místě jsou koně.

vydáno 11. října 2025  11:56

Posílám fotky z Designbloku 2025 (od 8.-12.10.2025) Festival designu, architektury a módy je největší přehlídkou ve střední Evropě. Křižíkovy pavilony, Nová Spirála, Královský letohrádek Pražského...

vydáno 11. října 2025  11:55

Posílám fotky z Designbloku 2025 (od 8.-12.10.2025) Festival designu, architektury a módy je největší přehlídkou ve střední Evropě. Křižíkovy pavilony, Nová Spirála, Královský letohrádek Pražského...

vydáno 11. října 2025  11:55

Posílám fotky z Designbloku 2025 (od 8.-12.10.2025) Festival designu, architektury a módy je největší přehlídkou ve střední Evropě. Křižíkovy pavilony, Nová Spirála, Královský letohrádek Pražského...

vydáno 11. října 2025  11:55

Posílám fotky z Designbloku 2025 (od 8.-12.10.2025) Festival designu, architektury a módy je největší přehlídkou ve střední Evropě. Křižíkovy pavilony, Nová Spirála, Královský letohrádek Pražského...

vydáno 11. října 2025  11:54

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Praha - zastávka Podhajská pole

Opravovaná zastávka autobusu na které se už 14 dní nic nedělá a je v tomto rozestavěném stavu.

vydáno 11. října 2025  11:53

Z důvodu chybného najetí vozu Škoda 15T ev.č. #9405 na lince 45/305 na Těšnově došlo k zablokování tramvají 3, 8, 12, 14, 45 provoz byl narušen od 5:59 do 6:14 hod. Část cestujících naštvaných...

vydáno 11. října 2025  11:53

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.