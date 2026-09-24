Do nového parku v Jirkově budou moci lidé už v říjnu

V prostoru už byly prořezány dřeviny, budují se mlatové a žulové chodníčky či schodiště. Sázejí se tu nové stromy, vzniknout mají květinové záhony. Počítá se i s novými lavičkami, lehátky a koši.
„V blízkosti informačního centra probíhají zemní práce pro umístění vodního prvku a pro technologickou šachtu. Vznikne tu fontána s 12 výtrysky, která bude zakomponována do zpevněné plochy z velkoformátové žulové dlažby,“ uvedl jirkovský mluvčí Vladimír Vacula.
Také prostor u infocentra doplní stromy či lavičky.
„Účelem je propojit celé území infocentra, pavilonu pro maringotku (rekonstruovaný salonní vůz Cirkusu Kludský, pozn. red.) a vstupu do parku, který má být zelenou oázou v centru města a sloužit k odpočinku,“ dodal Vacula.