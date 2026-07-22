Do senátních voleb na Lounsku vstupuje Leo Steiner jako nezávislý

Bývalý politik a státní úředník Leo Steiner, který před lety upozornil na nesrovnalosti v Regionálním operačním programu (ROP) Severozápad, dnes oznámil kandidaturu do Senátu v obvodu Louny, který zahrnuje i Rakovnicko a část okresu Kladno. O post se utká s obhajujícím senátorem, lékařem z Rakovníka Ivo Trešlem (zvolený za STAN). Volby se uskuteční 9. a 10. října. Steiner kandiduje jako nezávislý. V kandidatuře ho podporují někdejší ředitel Vrchlického divadla v Lounech Vladimír Drápal (za ODS) a soukromý zemědělec Daniel Pitek (SEN 21), kteří se snažili získat místo v Senátu v minulosti.
Trešl v roce 2020 ziskem 58,39 procenta porazil Drápala. "Dostal jsem nabídku ze STAN, kterou jsem přijal. Volby budou o tom, zda jsou lidé spokojeni s mojí prací," řekl už dřív ČTK Trešl. Druhého kola voleb se zúčastnilo 14,98 procenta voličů, v prvním hlasovalo 34,11 procenta. Třetí tehdy skončil Milan Rychtařík (ANO). Kandidátů v obvodě bylo deset.
"Stávající senátor Ivo Trešl věnuje většinu svého času nemocnici a u důležitých témat v Senátu není vidět. Účastní se maximálně jednání výborů nebo hlasování, aktivní práci pro obvod však neodvádí," míní Steiner, jenž zároveň s oznámením své kandidatury odstartoval také předvolební kampaň. "Lidé v Lounech, Žatci, Rakovníku, Podbořanech, Postoloprtech, Novém Strašecí i dalších obcích našeho obvodu svého senátora šest let prakticky neviděli. To je potřeba změnit. Zaslouží si senátora, který se bude věnovat jejich problémům a pomůže do regionu přivádět prostředky na důležité projekty," dodal Steiner.
Do Senátu v obvodu Louny bude kandidovat také lounská zastupitelka Ivana Hluštíková, kterou nominovali Zelení. Hnutí ANO nominovalo Jaroslava Mikoláše.