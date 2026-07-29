Za obvod Děčín oznámila dnes kandidaturu do Senátu náměstkyně děčínského primátora Anna Lehká, kterou vysílá Hnutí nezávislých za harmonický rozvoj měst a obcí (HNHRM). Postaví se proti současnému senátorovi Zbyňku Linhartovi (zvolený za STAN+SLK), který bude kandidovat do horní komory potřetí. Kandidaturu za Zelené v obvodě Děčín oznámil už na sociálních sítích také architekt Miroslav Štross.
Volby do třetiny Senátu se uskuteční souběžně s komunálními volbami 9. a 10. října.
Za dobu třicetileté novodobé existence Senátu za Děčínsko usedli v horní komoře čtyři muži a ani jeden z nich nebyl přímo z Děčína. Lehká to chce prolomit a navázat na práci někdejšího senátora Josefa Zosera z Jiřetína pod Jedlovou, který byl senátorem za HNHRM v letech 2002 až 2008.
Lehká chce zkušenosti z komunální politiky přenést do Senátu. V Děčíně má jako náměstkyně na starosti sociální oblast a životní prostředí. "Komunální politika mi ukázala, jak potřebná je kvalitní legislativa. Chci být součástí tvorby zákonů, které budou přenášeny do života," uvedla. Ráda by vrátila regionu sebevědomí, aby lidé byli hrdí, že pocházejí ze severu. Usilovat by chtěla v Senátu o spravedlivější rozdělování veřejných prostředků, podporu spolků, dobrovolníků a komunitního života.
Lehká bude kandidovat ze druhého místa hnutí Volba pro Děčín také do komunálních voleb. Dovede si představit práci zastupitelky a senátorky, nikoliv však spojení pozice náměstkyně a senátorky. Náklady na kampaň podle ní rozhodně nepřekročí zákonem stanovou hranici dva a půl milionu korun. Kampaň povede kontaktní, setkat se chce s lidmi ze Šluknovského výběžku, kde ji nemusí lidé tak dobře znát.
Před šesti lety Linhart získal většinu hlasů hned v prvním kole. Druhý byl primátor Děčína Jiří Anděl (ANO), který dostal 19,14 procenta. Voleb se zúčastnilo 30,28 procenta voličů, o hlasy usilovalo sedm kandidátů. Třetí skončil Leoš Moravec (za SPD) s 11,24 procenta hlasů.
Krajský předseda ODS Tomáš Rieger dnes ČTK řekl, že občanští demokraté nebudou mít pro obvod Děčín kandidáta. SPD svého kandidáta také mít nebude, šéf strany v kraji Dominik Hanko dnes ČTK řekl, že nedosadí-li někoho do regionu celostátní vedení, podpoří SPD kandidáta PRO Jana Skalického, někdejšího náměstka primátora, který při minulých komunálních volbách kandidoval v Děčíně za ANO.