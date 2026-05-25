Do ústecké zoo dorazil staronový druh, kabar pižmový

Ústecká zoo se pyšní staronovým druhem, z Německa sem přivezli kabara pižmového. Jde o drobného přežvýkavce, který – jak napoví jméno – produkuje pižmo.
Touto látkou si samci značí teritorium, kvůli jejímu využití k výrobě voňavek se však volně žijící kabarové stávají terčem lovců.
Na seznamu ohrožených druhů je tento druh z asijských hor veden jako zranitelný.
Charakteristickým znakem jsou pak dlouhé špičáky používané při soubojích.
Návštěvníci mohli kabara pižmového v ústecké zoo vidět již v minulosti, v roce 2022 byl však chov dočasně ukončen.
Kabar byl tehdy z krajského města převezen do zoo v německém Lipsku, kde se podařilo odchovat jeho mláďata.
Samec, který nyní přijel do Ústí, je jeho syn.
Po celé Evropě chová tento druh jen šest zoologických zahrad.