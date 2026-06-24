Do ústeckého letního kina se v srpnu po 13 letech vrátí promítání filmů

Do letního kina v Ústí nad Labem se v srpnu po 13 letech vrátí pravidelné promítání filmů. Městské kulturní středisko, které areál spravuje, připravilo první promítání na 5. srpna. Začne českou klasikou Hoří, má panenko. Promítat se bude pravidelně, a to ve středu a v pátek. ČTK o tom dnes za středisko informovala Sabina Straková.
Před zahájením nové filmové sezony čeká promítací plochu oprava. Dělníci ji v současnosti rozebírají, následně budou instalovat nové obložení. Nevyhovující promítací plocha byla jedním z důvodů, proč projekce pod širým nebem v krajském městě v roce 2012 skončily.
Promítací plocha je 21 metrů široká a 14 metrů vysoká. "Chceme návštěvníkům nabídnout atmosféru, kterou běžné kino nenahradí. Promítání pod širým nebem na obří projekční ploše má své neopakovatelné kouzlo a věříme, že si cestu do letního kina najdou jak pamětníci, tak nová generace diváků," řekl vedoucí programu a propagace Jan Vítek.
Časy projekcí se budou lišit podle západu slunce. Kulturní středisko zároveň vybralo filmy s ohledem na noční klid, který začíná ve 22:00. V dalších letech chce požádat o možnost promítat do 23:00, díky tomu by představení mohla začít už v polovině července.
Kulturní středisko se potýká se zastaralou promítací a zvukovou technikou. "Ve výběru filmů nás limitují hlavně finančně náročné profesionální promítací technologie. My se řadíme do takzvaných e-cinema. Bohužel tedy nedosáhneme na mainstreamové novinky," podotkl Vítek.
Vstupné na jednotlivé projekce bude 100 korun. Promítat se budou snímky jako Palm Springs, Tiché místo: Část II, Asteroid City, Mimořádná událost, Amerikánka či Čelisti. Po celou dobu promítání bude zajištěno občerstvení v horní části areálu.