Do ústeckého letního kina se zřejmě vrátí promítání filmů na velké plátno

Areál ústeckého letního kina zřejmě po letech oživí promítání filmů na velké plátno. Kulturní středisko, pod které areál spadá, se potýkalo se zastaralou promítací a zvukovou technikou i nevyhovující promítací plochou. Městská organizace chce plochu obnovit. V současné době je z dřevěných prken, nahradit by ji měla velká deska, na kterou bude filmy promítat nový projektor. ČTK o tom dnes informoval vedoucí oddělení programu a propagace Jan Vítek.
První promítání je naplánované na přelom července a srpna. V případě komplikací má Kulturní středisko připravené záložní řešení v podobě promítání v horní části areálu na menším plátně. Konkrétní filmový program zveřejní Kulturní středisko na začátku léta.
Dalším úskalím, pro které organizace hledala vhodné řešení, bylo zajistit promítání, aniž by rušilo noční klid. Uvažovalo se například o bluetooth sluchátkách, která by diváci dostávali ke vstupenkám. Od nich se ustoupilo. Vítek řekl, že se budou vybírat filmy s takovou stopáží, aby skončily kolem 22:00, kdy noční klid začíná.
Areál Letního kina je volně přístupný po celý den. Někteří skrz něj procházejí ze Skřivánku do centra města nebo tam venčí psy. Letos přispěje ke komunitnímu životu v areálu stánek s občerstvením. Bude otevřený pět dnů v týdnu.
Kapacita hlediště letního kina je 5000 sedících diváků. Areál slouží ke konání různorodých akcí. Letošní sezonu zahájí ve čtvrtek tradiční pálení čarodějnic. Od května se vrací oblíbený pohybový program lektorky jógy Markéty Rajmanové.
Výběr autorské tvorby, lokálního designu, originálních značek i doprovodného programu přinese první ročník Mint Marketu. Uskuteční se 16. května. Poslední květnový den bude rozlehlý areál patřit oslavám Mezinárodního dne dětí v pirátském stylu. Letní program i letos nabídne letní štace Činoherního studia. Konat se bude několik koncertů či muzikál Kleopatra.
V září se se uskuteční repríza představení Mezi světy, které promění prostor letního kina v živé planetárium.