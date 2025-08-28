Do zoologické zahrady v Děčíně už zavítalo 100 tisíc turistů

Do děčínské zahrady už letos zavítalo 100 tisíc návštěvníků.
Jubilantem se stal osmiletý Antonín Beňo z Liberce, který se vypravil na výlet do zoo vlakem z Liberce se svými prarodiči a starší sestrou.
„Zoo Děčín máme moc rádi. Snažíme se ji navštěvovat vždy ob rok a letos se už moc těšíme na novou medvědici Irinu,“ pověděl za vnoučka dědeček.
Podle mluví zoo Aleny Houškové bude letošní návštěvnost podobná té loňské.
„Zoo aspiruje na dosažení hranice 130 tisíc příchozích. Nejvyšší návštěvnost přitom zaznamenala v roce 2022, kdy do zoo dorazilo celkem 133 968 lidí,“ přiblížila Houšková.