Dobrovolní hasiči ve Štětí mají nové vybavení

Dobrovolní hasiči ze Štětí mají k dispozici nové vybavení.
Jde o modulární protipovodňové bariéry, které umožní rychlou a efektivní ochranu při hrozbě povodně či přívalových dešťů.
Jedná se plastové objekty ve tvaru písmene L, jejichž výhodou je skladnost a také nízká hmotnost.
Oproti pytlům s pískem jsou tedy lehčí na manipulaci. Jednotka jich získala více než stovku, a to jak rovné, tak i úhlové kusy.
Díly zafinancovala společnost Mondi, jež se specializuje na papír a obalové materiály a jež má ve Štětí tři závody.
Investice činila 300 tisíc korun.