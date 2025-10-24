Dobrovolní hasiči ve Štětí mají nové vybavení

Autor: bc
  5:59
Hasiči získali speciální protipovodňové bariéry, jež budou sloužit jako ochrana při povodních či přívalových deštích.

Zpráva z vašeho okresu | foto: MAFRA

Dobrovolní hasiči ze Štětí mají k dispozici nové vybavení.

Jde o modulární protipovodňové bariéry, které umožní rychlou a efektivní ochranu při hrozbě povodně či přívalových dešťů.

Jedná se plastové objekty ve tvaru písmene L, jejichž výhodou je skladnost a také nízká hmotnost.

Oproti pytlům s pískem jsou tedy lehčí na manipulaci. Jednotka jich získala více než stovku, a to jak rovné, tak i úhlové kusy.

Díly zafinancovala společnost Mondi, jež se specializuje na papír a obalové materiály a jež má ve Štětí tři závody.

Investice činila 300 tisíc korun.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

23. října 2025  21:32,  aktualizováno  24.10 6:34

Olomouc chce, ať investoři přispívají na rozvoj města. Ti návrh odmítají

Nové zásady spolupráce s investory připravuje město Olomouc. Samospráva by dostala příspěvky na veřejné školy, parky nebo cesty u nových bytových projektů, stavebníci zase příslib co nejhladšího...

24. října 2025  6:32,  aktualizováno  6:32

Soud rozhodne o trestu za vraždu prodavaček, mladistvému sadistovi hrozí 10 let

Krajský soud v pátek rozhodne v případu dvojnásobné vraždy prodavaček v prodejně Action v Hradci Králové. Z únorového útoku je obžalovaný nyní sedmnáctiletý mladík, který podle znalců trpí agresivním...

24. října 2025  6:32,  aktualizováno  6:32

Sportoviště u základní školy Jižní v Žatci prochází modernizací

Součástí prací bude výstavba nového atletického oválu, hřiště pro volejbal, basketbal a fotbal, zázemí pro veřejnost nebo prostoru pro parkour a workout.

24. října 2025  5:59

Rybáři s obrovským srdcem vás dostanou, usmívá se Kristina Kloubková

Moderátorka televize Nova a tanečnice Kristina Kloubková má sice blíž k parketu a světu před kamerami než k prutům, ale svět rybářů si ji získal. Už léta podporuje charitativní závody Shoemaker’s...

24. října 2025  5:21

Husa na provázku na dnešek připravila oslavu 70. narozenin režiséra Pitínského

Brněnské Divadlo Husa na provázku dnes publikum pozve do světa Jana Antonína Pitínského. Ve foyer Husy na provázku vznikne "hravé útočiště" a Pitínský tam bude...

24. října 2025  1:24,  aktualizováno  1:24

V Jihlavě začíná festival dokumentárních filmů, zaměří se na filmové kolektivy

V Jihlavě dnes začíná mezinárodní festival dokumentárních filmů Ji.hlava. Bude opět desetidenní a nabídne 305 snímků v soutěžních i nesoutěžních sekcích, řadu...

24. října 2025,  aktualizováno 

Krajský soud dnes rozhodne v případu vraždy prodavaček v Hradci Králové

Krajský soud v Hradci Králové dnes vynese rozsudek v případu dvojnásobné vraždy prodavaček v obchodě v Hradci Králové. Obžalovaný je mladistvý, u kterého...

24. října 2025,  aktualizováno 

Policie pátrá po patnáctiletém Danielovi z Votic. Nevrátil se ze školy domů

Středočeští policisté hledají patnáctiletého Daniela Remšíka z Votic, který se ve čtvrtek nevrátil ze školy domů. Chlapec potřebuje pravidelně užívat léky na ředění krve, které u sebe nyní nemá....

23. října 2025  22:32,  aktualizováno  22:32

V Olomouci skončil mezinárodní festival Prix Bohemia Radio, ocenil nejlepší díla

Oceněním nejlepších děl z české i zahraniční rozhlasové a podcastové tvorby skončil dnes večer v Olomouci mezinárodní festival Prix Bohemia Radio. Díla byla...

23. října 2025  20:35,  aktualizováno  20:35

Za zásluhy dnes liberecký hejtman ocenil devět osobností, dvě in memoriam

V liberecké oblastní galerii se dnes sešli lidé, kteří svým životem a prací zanechali v Libereckém kraji nesmazatelnou stopu. Hejtman Martin Půta (Starostové...

23. října 2025  19:33,  aktualizováno  19:33

