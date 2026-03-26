Dobrovolníci oživují sál ve správní budově Schichtových závodů v Ústí n. L.

Dobrovolníci oživují sál ve správní budově bývalých Schichtových závodů v Ústí nad Labem, kde se v minulosti konaly různé kulturní akce. Pak objekt chátral a stahovali se do něj bezdomovci. Po prohlášení správní budovy za kulturní památku majitel, firma Tuvano, svolil k pronájmu spolku Střek-ON. Spolek chce vrátit do sálu život, učiní tak třeba o víkendu benefiční vernisáží. Vybrané prostředky chce především investovat zpět do sálu. ČTK to za dobrovolníky řekl Petr Vinš.
Jednání s majitelem o pronájmu trvalo roky. Mezitím zboural část přilehlých staveb v areálu, který byl před druhou světovou válkou jedním z největších evropských drogisticko-potravinářských závodů. Od zápisu správní budovy na seznam kulturních památek nemůže s objektem libovolně zacházet. Za nezákonnou demolici může odbor státní památkové péče dát firmě pokutu.
Smlouvu o pronájmu spolek s majitelem uzavřel loni v únoru. Nejprve začal sál zabezpečovat. "Ale zvedla se vlna solidarity a lidé nás začali podporovat a posílat peníze. Shodou okolností sál nebyl až tak strašně zdevastovaný, takže se to povedlo opravit do minimálního provozního stavu," uvedl Vinš. Úpravy zatím vyšly asi na 100.000 korun.
Provozem chce spolek získat další peníze na opravy, aby se sál povedlo zkrášlit. Další investicí bude opona, stoly a židle. Cílem je vybrat 400.000 korun. Sobotní vstup na vernisáž stojí 1700 korun pro dvě osoby. Spolek použije 1000 korun na další rozvoj sálu. Ke každé vstupence získají hosté obraz, jehož výroba vyšla na 300 korun. Zbylých 400 korun pokryje náklady na občerstvení.
Spolek nechal vyrobit 400 obrazů, na kterých jsou různé snímky od fotografky Zuzany Kalenské. Na obrazech jsou zachycení tanečníci a členky klubu aerobiku při aktivitách v sále. Některé fotografie zachycují prázdné kouty sálu. Vinš míní, že tyto obrazy uchovávají pro některé vzpomínky na to, co v sále před lety zažili.
Spolek si uvědomuje, že může majitel od smlouvy odstoupit nebo ji znovu neprodloužit. "My jsme rádi za každý měsíc, kdy tam jsme a kdy to tam žije... Kdybychom měli brát smrtelně vážně všechna rizika, tak bychom nemohli dělat nic," řekl Vinš. Dodal, že je jeho cílem, aby objekt se sálem koupil kraj či město. Současné vedení města nemělo o odkup v minulosti zájem. Kraj se snažil o odkupu jednat, majitel později přerušil kontakt.
Správní budova Schichtových závodů ve čtvrti Střekov byla postavena na počátku 20. století ve stylu art-deco. Podnik před druhou světovou válkou představoval největší drogisticko-potravinářský areál v Evropě a dotčená budova sloužila jako reprezentativní sídlo koncernu s pobočkami ve všech zemích bývalé habsburské monarchie a později i v Německu.