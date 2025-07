Pracují týden zadarmo, 150 dobrovolníků pomáhalo seniorům ve Šluknovském výběžku

„O dobrovolnících jsem se dozvěděla z letáku, pak jsem to našla i na Facebooku. Když jsem si je ale před třemi lety brigádníky objednávala poprvé, moc jsem tomu nevěřila. Zarazilo mně, že pracují zadarmo. Říkala jsem si: Kdo to jen může být, že v dnešní době dělá něco zadarmo?“ ptala se paní Lída, která spolu s těžce pohyblivým manželem žije v chatové osadě nedaleko Krásné Lípy.

Jsou to jediní stálí obyvatelé osady, dříve sem jezdili na chatu a v důchodu se tu usadili. Během času si ale jejich dcery našly práci v zahraničí, jedna dokonce až za mořem, a tak tu nyní manželé žijí sami.

„Topíme dřevem ve dvou kamnech a spotřebu tak máme velikou. Brigádníci jsou u nás už potřetí a je to pro nás opravdu veliká pomoc,“ popsala Lída a odešla do kuchyně dovařit oběd, který pro dobrovolníky připravila.

Za chalupou byl slyšet hukot motorových pil, kterými dva mladíci řezali smrkové kmeny. S jednou pilou pracoval Antonín z Třeboně, který byl na SummerJobu už posedmé. „Doporučili mi to kamarádi. Považuji to za smysluplné trávení času, protože pomoc druhým dělá radost nejen jim, ale i nám,“ zmínil Antonín, který si na akci vzal týdenní dovolenou.

Student Dominik ze Studence v Podkrkonoší zase chtěl dobrovolnou brigádou využít své poslední prázdniny. Počítá ale s tím, že pojede i příští rok. „Většinou pomáháme se zahradními pracemi, jako je sekání křovinořezem nebo štípání dřeva. Dneska konečně dřevo řežu, na to jsem se těšil už dlouho,“ usmíval se Dominik.

Nařezané špalky odvážela na kolečku Kristýna z Prahy. Je tu už popáté a prý rozhodně ne naposledy. „Beru si na to dovolenou a práce rukama mi nevadí. Pracuji v kanceláři a tady si od toho odpočinu,“ vysvětlovala mladá žena.

Polena do dřevníku ukládala Alena z Opavska, kterou sem před čtyřmi lety nalákali kamarádi. Dobrá parta ji baví doteď. „Jsou tu nejen prima lidi, ale často i zajímavé nečekané situace. Loni šly holky pomáhat jedné staré paní s domácností, ale ta si přála, aby jí napřed nabarvily hlavu. Nikdy to nedělaly, ale podařilo se. Bylo to docela úsměvné,“ vylíčila Alena pobaveně.

Kam se vydají příští rok, není nyní jasné

Dobrovolnické brigády SummerJob začaly před šestnácti lety. „Jedná se o akci, při které mladí lidé ve věku 18 a 35 let nabízí v českém pohraničí nezištnou pomoc lidem, kteří to potřebují. Typickým naším klientem je senior nebo rodina v těžké situaci. Nabízíme jim pomoc s prací kolem zahrady nebo domácnosti. Často jsou to lidé osamělí, se kterými si dobrovolníci také popovídají a někdy navážou i trvalejší kontakty,“ přiblížila vedoucí organizačního týmu Sára Suchá.

Dobrovolníci, kteří přespávali na karimatkách ve třídách v místní škole v Krásné Lípě, pomáhali také ve Vilémově, Mikulášovicích nebo Horní Poustevně. Regiony v pohraničí si organizátoři vybírají proto, že v těchto lokalitách žije velký podíl seniorů, kteří potřebují pomoc.

„Klienty, kterým nabízíme pomoc, vyhledáváme i s pomocí místních samospráv. Kam se vydáme příští rok, zatím není jasné, bude to ale určitě někam do pohraničí,“ doplnila Suchá s tím že už pomáhali na Manětínsku v Plzeňském kraji, na Broumovsku v Královéhradeckém kraji, v Rychlebských horách v Olomouckém kraji nebo v Novohradských horách v Jihočeském kraji.