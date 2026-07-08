Dobrovolníci z ciziny se postarají o zábavu dětí v ústeckých Předlicích

Dobrovolníci z ciziny pomohou se zajištěním zábavy dětí v Předlicích v Ústí nad Labem. Budou pomáhat s provozem klubu Člověka v tísni, připraví sportovní a umělecké aktivity nebo výlety po okolí. V Ústí nad Labem stráví dva týdny. ČTK o tom dnes informovala nezisková organizace INEX.
Dobrovolníci ze Španělska, Francie či Mexika budou hrát s dětmi míčové hry, kreslit, malovat, tancovat nebo chodit na výlety do přírody. Dobrovolnický tábor podpoří ústeckou pobočku Člověka v tísni v její dlouhodobé práci s obyvateli. Dalšími cíli projektu jsou podnítit osobní rozvoj dobrovolníků, podpořit jejich schopnosti při práci a vedení kolektivu a také rozšířit jejich znalosti a dovednosti v sociální oblasti a práci s dětmi.
Organizátoři dobrovolnického tábora plánují i mimopracovní aktivity, například komentovanou procházku po Ústí nad Labem, výlet do Děčína nebo návštěvu městského muzea. "Pro lidi z Mexika nebo Španělska je to příležitost vidět reálný život v České republice mimo turistická centra. Společný čas v klubu a na výletech po Ústecku nabízí ideální prostor pro neformální kulturní výměnu, kdy dobrovolníci poznávají zdejší prostředí a děti z Předlic mají možnost dozvědět se něco o životě v jiných zemích," uvedl jeden z vedoucích akce Henryk Josef Tietjen. Dobrovolnický tábor bude od 12. do 26. července.
Člověk v tísni v Ústí nad Labem působí od roku 1999, kdy se jako první nezisková organizace ve městě začal systematicky zabývat problematikou sociálně vyloučených lokalit. Kromě terénních programů, dluhového poradenství a podpory rodin provozuje v Předlicích předškolní klub Stromeček a také nízkoprahový klub MIXér. Tento klub se zaměřuje na děti a mladé lidi ve věku od šesti do 26 let, kterým nabízí bezpečné zázemí, smysluplné volnočasové aktivity a pomoc při zvládání školních či životních nároků.
Nezisková organizace INEX se mezinárodním dobrovolnictvím a mezikulturním vzděláváním zabývá od roku 1991. V Ústeckém kraji dobrovolníci z organizace pomáhali například na ekologické farmě na Litoměřicku.