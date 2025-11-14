Pozdvižení ve vesnici. Místní se do politiky nehrnou, objevili se kandidáti odjinud

Miroslava Strnadová
  17:12
Obec Brodec na Lounsku s necelými 90 stálými obyvateli už tři roky postrádá zvolené zastupitelstvo a řídí ji státní úředník – místní se totiž do komunální politiky nehrnou. Přestože se schylovalo k nečekanému zvratu, kdy kandidátku pro blížící se dodatečné volby sestavili lidé, kteří v Brodci nežijí, volby nakonec neproběhnou. Přespolní kandidáti listinu po silné kritice obyvatel stáhli.
Nové volby se měly uskutečnit 6. prosince, šlo by už o osmý pokus zvolit zastupitelstvo. V předchozích třech letech místní nebyli schopni dát dohromady vlastní kandidátku. Místo nich tak chtěli kandidovat lidé odjinud – z Vroutku, Žatce, Chomutova, Podbořan a obce v Jihočeském kraji pod hlavičkou strany KDU-ČSL.

Mezi místními to vyvolalo pozdvižení. „Nikdo, absolutně nikdo z celé vesnice o tom neměl tušení. Začali jsme se o věc zajímat a zjistili, že kandidátku sestavila skupina pěti lidí, kteří u nás nemají trvalé bydliště. Zřejmě se domnívali, že si toho nikdo nevšimne a volby tichounce proběhnou,“ uvedla bývalá starostka Jana Hrušková.

Vzhledem k tomu, že místní kandidáty neznají, nemají k nim velkou důvěru. Jejich kandidaturu vnímají jako účelovou a mluví o obavách, že by mohl být vytunelován obecní rozpočet.

Trvalé bydliště je sice jednou z podmínek pro kandidaturu v komunálních volbách, kandidát ho však musí mít v dané obci nejpozději k datu konání voleb. „Volební zákon umožňuje podat kandidátní listinu i kandidátům, kteří v době registrace nenaplní všechny formální podmínky. V takovém případě kandidát doloží čestné prohlášení, že mu je známa překážka kandidatury a že ji odstraní do konání voleb. Je to povinnost kandidáta,“ vysvětlila Hana Malá z ministerstva vnitra.

Tam, kde nikdo nechce vládnout. Ani se tomu nedivíme, zní obcí bez starosty

Pro kandidáty do brodeckých voleb to fakticky znamenalo, že by museli mít v obci zřízené trvalé bydliště nejpozději 6. prosince. Malá doplnila, že pokud to kandidát nedokáže, může se kandidatury před volbami vzdát. Uvedla také, že se situací, která panuje v Brodci, se ministerstvo ještě nesetkalo.

Mimořádné řešení

Ve vesnici, která postrádá obchod i hospodu, chtěl starostovat sedmatřicetiletý David Šebesta. Vystudovaný politolog a komunální zastupitel z více než čtyřicet kilometrů vzdáleného Vroutku otevřeně přiznává, že on ani nikdo z jeho týmu v Brodci nežije ani nemá trvalé bydliště.

„Na mimořádnou situaci mimořádné řešení,“ vysvětlil Šebesta. Zmínil, že Brodec navštívil poprvé před několika měsíci. K motivaci celé skupiny uvedl: „Máme jen ty nejlepší úmysly, bez nějakých postranních zájmů. Naším prvořadým cílem bylo namotivovat obyvatele, aby v příštích řádných komunálních volbách na podzim 2026 kandidovali.“

Dodal, že každý z jeho spolukandidátů by svými zkušenostmi a svou profesí mohl pomoci nastartovat fungování obecního úřadu a rozvoj obce. „Obci chybí rozvojový plán, který jsme chtěli připravit. Naše kroky by byly omezeny jen na časový rámec volebního období, tedy necelý rok – neplánovali bychom žádný prodej majetku či čerpání dotací. Šlo nám pouze o nastartování komunikace s občany a jejich zapojení do obecní činnosti,“ popisoval před pár dny Šebesta.

Brodečtí pohrozili žalobou

Poprvé se kandidáti s místními setkali na začátku listopadu v sále zdejší hasičské zbrojnice. „Z každého domu přišel minimálně jeden člověk. Nikdo s jejich kandidaturou nesouhlasil,“ konstatovala Hrušková. Dodala, že obyvatelé pětici vyzvali, aby kandidátku stáhla, a pohrozili, že pokud tak neučiní, podají žalobu.

David Šebesta prý postoj místních špatně odhadl. „Udělali jsme chybu, že jsme s lidmi nekomunikovali už dříve. Chápu, že jim přijde divné, že jim chce někdo pomoci bez postranního úmyslu. Že jsme jim tam v lepším případě přišli jako parta bláznů,“ popsal.

Bývalá starostka Jana Hrušková.

Po kritice a odmítnutí místních v pátek dopoledne kandidátku stáhl. „Naše snaha vždy směřovala k tomu, abychom vzbudili zájem o veřejné dění v Brodci a pomohli místním. S čistým svědomím říkáme, že jsme jednali poctivě a se snahou být nápomocní. Jako člověka mě rozhodilo, že nás místní odmítli. Současně to ale chápu,“ uvedl.

Vzhledem k tomu, že nikdo jiný v obci nekandiduje, prosincový termín komunálních voleb bude zrušen. Redakci iDNES.cz to potvrdil vedoucí úseku správy městského úřadu v Lounech Michal Ovšonka. Obec bude dál řídit úředník ministerstva vnitra.

Šebesta vyjádřil naději, že se místním obyvatelům podaří postavit vlastní kandidátní listinu do řádných komunálních voleb, které se budou konat na podzim příštího roku. „Doufám, že jsme byli nějakým katalyzátorem, aby šli do řádných komunálních voleb,“ dodal.

Podle bývalé starostky Jany Hruškové to mají obyvatelé Brodce v plánu. „Něco se tu formuje,“ potvrdila.









