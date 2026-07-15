Dodávka v Ústeckém kraji vezla 680.000 nekolkovaných cigaret, škoda 3,2 mil. Kč

Celníci zastavili v uplynulých dnech v Ústeckém kraji dodávku, která převážela zhruba 680.000 kusů nekolkovaných cigaret. Škoda na spotřební dani činila přibližně 3,2 miliony korun. ČTK o tom dnes informoval mluvčí Celního úřadu v Liberci Jan Moc.
Celníci vozidlo zastavili při běžné silniční kontrole. Prakticky celý jeho nákladový prostor zaplňovaly kartonové krabice. "Provedenou kontrolou celníci zjistili, že krabice obsahují velké množství nekolkovaných cigaret," uvedl mluvčí.
Cigarety celníci na místě zadrželi. Případ předali Generálnímu ředitelství cel. "Vedle zabavení zboží je kontrolovaným osobám zpětně doměřena spotřební daň a při prokázání trestného činu jim může být uložen trest odnětí svobody až na tři roky," dodal mluvčí.
Celní správa se kontrolám přepravy tabákových výrobků věnuje dlouhodobě. Minulý týden například celníci zadrželi na dálnici u Přerova kamion převážející 16,2 tuny surového a pravděpodobně i nelegálního tabáku. Při kontrole totiž zjistili závažné nesrovnalosti v přepravních dokladech. Předběžně vyčíslený únik na spotřební dani přesahuje 59 milionů korun.