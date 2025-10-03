Konečně máme převozníka. Děčín rok hledal firmu pro přívoz v odlehlé čtvrti

Vladěna Maršálková
  9:42aktualizováno  9:42
Téměř rok trvalo, než se radnici v Děčíně podařilo zajistit nového provozovatele pro přívoz v městské části Dolní Žleb. Místní obyvatele i turisty by mohlo plavidlo poprvé svézt během října. Firma, která jízdy zajistí, uzavřela s městem dvouletou smlouvu. Roční náklady na provoz přívozu vyčíslila na necelých 1,5 milionu korun bez DPH.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Iveta Lhotská, MF DNES

„Firma splňuje všechny zákonné požadavky a disponuje potřebnými oprávněními k provozování lodní dopravy. Smlouva je uzavřena na přechodné období dvou let, během něhož bude provoz přívozu monitorován,“ uvedl mluvčí Děčína Luděk Stínil.

„Hodnocení pak bude zahrnovat počet přepravených osob a vozidel, stejně jako sledování průtoku Labe, který může ovlivnit provozní dny kvůli nízké či vysoké vodní hladině. Po 18 měsících bude provedeno ekonomické vyhodnocení, na jehož základě město rozhodne o dalším postupu,“ doplnil Stínil.

K sanitce člunem, za auty vlakem. Labe znovu odřízlo Dolní Žleb od světa

Přívoz v Dolním Žlebu přestal jezdit loni v listopadu poté, co předchozí provozovatel ukončil činnost.

„Začali jsme hledat náhradu, ale nebylo to snadné. Vyhlásili jsme dvě výběrová řízení, do nichž se nikdo nepřihlásil. Zvažovali jsme i jiné varianty, například spolupráci s obcí Hřensko nebo předání provozu našemu dopravnímu podniku. Nakonec se nám však podařilo provozovatele přívozu najít,“ přiblížil primátor města Jiří Anděl (ANO).

Přívoz v Dolním Žlebu je nejseverněji a nejníže položeným přívozem v České republice. Patří mezi poslední v zemi, které stále využívají systém s takzvaným dolním vodičem.

„Spojuje nejodlehlejší část Děčína s pravým břehem a je hojně využíván nejen místními obyvateli, ale také turisty. Západní přístaviště se nachází nedaleko železniční zastávky Dolní Žleb, východní přístaviště u silnice mezi Hřenskem a Děčínem,“ dodal Stínil.

