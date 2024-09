Silnici ke zraněnému horolezci odřízla povodeň, záchranáři ho museli vézt vlakem

Pohotovostním vlakem, který je nasazovaný právě během záplav, dorazili společně hasiči z Děčína a záchranáři. Na místě se připojili k dobrovolným hasičům z Horního Žlebu.

„Dobrovolní hasiči a letecká záchranná služba mezitím připravili zraněného k transportu ze skály v podvěsu vrtulníku,“ popsali hasiči na sociálních sítích.

Po snesení horolezce do Dolního Žlebu museli muže vlakem přepravit do Děčína, kde ho naložili do sanitky a s podezřením na středně vážné zranění ho odvezli do nemocnice.

O pár hodin později se silnice do Dolního Žlebu znovu otevřela.