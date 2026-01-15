Soud rozhoduje, zda pustí Feriho z vězení. Expolitik však čelí další obžalobě

Bývalá politická hvězda TOP 09 Dominik Feri žádá o podmíněné propuštění z vězení, kde si odpykává tříletý trest za dvě znásilnění a jeden pokus o ně. Za mřížemi strávil už polovinu vyměřené doby. Jeho žádost ve čtvrtek projednává Okresní soud v Teplicích. Cestu na svobodu mu však může zkomplikovat další obžaloba, které čelí – opět za znásilnění.

„Před vězením jsem vedl řádný život a budu ho vést i po propuštění,“ poznamenal před soudem Feri, jenž se coby vystudovaný právník obhajuje sám. Do věznice v Teplicích nastoupil v květnu 2024.

Zmínil také, že rozsudek přijal a bez vyhýbání uhradil poškozeným nemajetkovou škodu.

Na dotaz soudce, zda trest přijal i vnitřně, uvedl, že je mu líto poškozených, že odsuzující rozsudek přijal, rozhodnutí soudů respektuje, ale že žádnou z dívek k sexu nenutil. Znovu zopakoval, že situace, za které byl odsouzen, se tak neodehrály.

Státní zástupkyně obžalovala Feriho z dalšího znásilnění

„Každopádně jsem se ale polepšil. Nyní vnímám jinak, že druhá strana má jiná očekávání od vzájemného styku. V devětadvaceti letech má člověk při navazování styku zcela jiná očekávání než v jednadvaceti,“ podotkl Feri s tím, že jeho žádost podporuje i ředitel věznice, kde už získal celou řadu pochval.

Feri řekl, že navazování budoucích vztahů bude značně ovlivněno tím, jak byl potrestán a jak byl celý případ medializován. „Ovlivní to všechny aspekty mého života,“ uvedl.

„Nechci ale působit dojmem, že bych se litoval. Jsem si vědom, že trestní řízení zasáhlo jak mě, tak i poškozené,“ zmínil Feri.

Při jednání také zaznělo, že ve věznici vykonává práci knihovníka a uklízeče, brigádně tam vypomáhá také v administrativě. Ostatním vězňům pomáhá s právními věcmi.

Obrovský zájem médií

Jednání mělo začít v osm hodin ráno, nakonec se tak stalo s téměř půlhodinovým zpožděním. Provází ho obrovský zájem médií. Novináři při vstupu do budovy dostávali po bezpečnostní kontrole justiční stráží vstupenky.

Soud pro veřejnost vyčlenil 12 míst. V jednací síni nepovolil médiím zvukový ani obrazový přenos ani obrazový záznam. Možné bylo pouze fotografování a nahrávání před jednáním.

Dominik Feri na sebe veřejně upozornil již jako student teplického gymnázia. Vyznačoval se specifickým stylem oblékání a zájmem o historii či architekturu. Politickou kariéru zahájil v osmnácti letech, kdy se stal členem teplického zastupitelstva. Mířil však výš: v roce 2017 se stal ve svých jednadvaceti letech nejmladším poslancem v historii Česka. Byl vnímán jako politický talent a těšil se velké popularitě na sociálních sítích.

Tři roky vězení. Soud Ferimu potvrdil trest za znásilnění, odvolání zamítl

Zlom přišel o pár let později. Jeho kariéra se zhroutila v roce 2021 po obviněních ze sexuálního obtěžování. Feri rezignoval na poslanecký mandát, vystoupil z TOP 09 a v roce 2023 byl odsouzen. Soud ho uznal vinným ze znásilnění dvou dívek (z nichž jedna byla nezletilá) a z jednoho pokusu o znásilnění. Feri jakékoli provinění po celou dobu popíral.

Plány na brzký návrat na svobodu mu však může zkomplikovat nová skutečnost: krátce před čtvrtečním jednáním byl obžalován z dalšího znásilnění. Toho se měl dopustit na tehdy sedmnáctileté dívce, která s ním sice měla konsenzuální styk, obžalovaný si však během něj bez jejího souhlasu sundal kondom. Případem se bude zabývat Obvodní soud pro Prahu 3. Termín ještě nebyl nařízen.

Dominik Feri v jednací síni Okresního soudu v Teplicích (15. ledna 2026)
Dominik Feri v jednací síni Okresního soudu v Teplicích (15. ledna 2026)
Dominik Feri v jednací síni Okresního soudu v Teplicích (15. ledna 2026)
Dominik Feri v jednací síni Okresního soudu v Teplicích. (15. ledna 2026)
