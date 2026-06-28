Domov důchodců v Mostě nevyhovuje předpisům hasičů, vzniknout mají nové prostory

Domov pro seniory v Barvířské ulici v Mostě nevyhovuje některým požárním předpisům. V příštích letech by mohly vzniknout nové objekty, kde bude město sociální služby poskytovat. Pro dvanáctipatrový dům pro více než 260 důchodců se bude hledat jiné využití. Poslední patra se nyní používají jako kanceláře, sídlí v nich také třeba výcvikové středisko. Senioři se z nich přesunuli do nižších pater. ČTK o tom informoval Luboš Trojna, ředitel Městské správy sociálních služeb, pod který domov důchodců spadá.
"Most už vlastní pozemky, má prvotní studie pro stavbu nových objektů," uvedl Trojna. Město by zřejmě mohlo jít cestou výstavby domova se zvláštním režimem, kde bývá kapacita nižší, protože potřeby klientů a jejich závislost na pečujících osobách je vyšší. Převážně jde o lidi s Alzheimerovou chorobou či jinými typy demence. "Lidé se dožívají vyššího věku v horším zdravotním stavu a vyžadují větší péči," řekl ředitel. V jiných zařízeních by se tak naopak kapacita zvýšila.
Po studii by měla následovat projektová dokumentace. Poté se bude hledat politická shoda na financování a případné i nějaký zdroj, který by výstavbu nových objektů uhradil. "Je to otázka pár let, minimálně tři až čtyři roky," odhadl Trojna.
Dům, kde je největší domov pro seniory nyní, by se mohl využívat pro bydlení. V minulosti ho využívali učňové a poté začal fungovat jako penzion pro seniory.
Obdobný problém řeší Ústí nad Labem. V roce 2024 se ve městě na doporučení hasičů přesunuli senioři ze dvou panelových domů v Orlické ulici do domova důchodců V Klidu. Nový domov pro seniory má vzniknout na Bukově.