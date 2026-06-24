Domov pro seniory v Mostě má novou terapeutickou zahradu s jezírkem

Domov pro seniory v Barvířské ulici v Mostě má novou terapeutickou zahradu s jezírkem. Jeho dnešní křest se nesl v duchu filmu Moře na dvoře režiséra a scenáristy Martina Horského. Zahrada poskytuje stín, vodní prvek prostor ochlazuje. Místo senioři ve vedrech oceňují, zjistila od nich ČTK.
"Je to návrat ke kořenům, že k tomu štěstí nepotřebujeme úplně být milionáři a bohatí a obklopení luxusem, že někdy stačí třeba na té zahradě vidět ptáčka, který se z toho jezírka napije," řekl ČTK Luboš Trojna, ředitel Městské správy sociálních služeb (MSSS), pod které zařízení spadá. Spojit křest jezírka se snímkem z produkce společnosti Bontonfilm se podle něj nabízelo, protože i domov pro seniory má ode dneška vlastní "moře na dvoře," uvedl.
Na výstavbě jezírka se z velké části podíleli údržbáři, kteří pro MSSS pracují. Pokud by si nechala správa zahradu s jezírkem vybudovat externí firmou, namísto 200.000 korun by taková investice vyšla podle odhadu Trojny asi na milion korun. "My jsme to dali v rámci participativního rozpočtu a my jsme tomu dali energii a práci," řekl ředitel. Předtím byl na zahradě zastaralý vodní prvek a štěrk.
Domov pro seniory zapojuje do běžných dní svých klientů metodu snoezelen, která se zaměřuje na stimulaci smyslů. Zahrada je tak doplněná o smyslový chodník. Na zahradu se čas od času přesune také kanisterapie. Nejdůležitější funkcí prostoru ale bude relaxace, odpočinek.
Kvůli vedrům zařízení klade větší důraz na pitný režim klientů, dostávají nanuky. Personál dohlíží na to, aby byli klienti ve stínu a ne na přímém slunci. Proto je na zahradě dostatek zeleně, která stinná místa poskytuje.
Důchodci se shodli, že musí vedra vydržet. "Nic jiného mně nezbyde," řekl ČTK klient zařízení Antonín Strauss. V pokoji má větrání, které využívá hlavně v noci. "A v lednici pivo. Pitný režim musí být," dodal s úsměvem. Obecně se nová zahrada seniorům líbí. Při akcích ji budou využívat důchodci ze všech pobytových zařízení, která ve městě jsou.