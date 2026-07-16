Domov pro seniory v ústeckém Krásném Březně bude úspornější

„Součástí je i řešení špatného stavu stávajícího skleněného pláště budovy. Zvýší se také tepelný komfort pro klienty domova během teplých letních měsíců díky instalaci předokenních žaluzií s elektrickým ovládáním do každého pokoje, které pomohou regulovat teplotu v místnostech a sníží energetickou náročnost,“ řekl tiskový referent ústeckého magistrátu Marek Lukinič.
Počítá se také s fotovoltaickou elektrárnou.
Předpokládané náklady jsou 48 milionů korun, více než 21,5 milionu z této částky pomůže městu uhradit dotace z Operačního programu Životní prostředí 2021–2027.