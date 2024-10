Domovníci jako prodloužená ruka policie. V Mostě pomohou řešit problémové domy

První skupina vybraných správců domů na začátku týdne absolvovala školení u mosteckých strážníků. „Nechceme, abyste se pouštěli do nějakých konfliktů, či snad dokonce rvaček,“ ujistil přítomné na úvod ředitel městské policie Jaroslav Hrvol.

Správci se dozvěděli, jaké mají kompetence, co je jejich úkolem a co je, a co není protiprávním jednáním. Získali také informace o městské policii a o tom, jak funguje kamerový systém, nacvičili si i efektivní hlášení situací na linku 156.

Strážníci jim také vysvětlili, jak konkrétní situace, se kterými se mohou při své činnosti setkat, správně řešit, kdy zasáhnout, kdy zavolat městskou policii a kdy státní. Došlo i na to, v jakých případech komunikovat s pomáhajícími organizacemi v Mostě, například s neziskovkami či dluhovými poradnami, aby uměli i poradit lidem v nouzi.

Proškolení správci domů mohou sami například řešit sousedské vztahy či napomenout problémové obyvatele. Strážníkům pak mají hlásit problémové jednání ve spravovaných budovách, třeba hromadění nepořádku, rušení nočního klidu, přítomnost bezdomovců, podezření na varnu drog a pohyb narkomanů po chodbách.

„Máme problém, že se do domů strážníci často nedostanou, protože je to majetek sdružení vlastníků. Vchody do nich jsou často zamčené, a proto potřebujeme od těchto správců domů pomoc. Budou našima očima,“ přiblížil Hrvol a dodal, že správce domu – preventista není strážníkem ani policistou, a tudíž nemá nadstandardní práva či oprávnění.

Pan Jindřich, který se do projektu zapojil, je domovníkem v jednom z problémových domů už déle než tři roky. Podle jeho slov často řeší nepořádek ve společných prostorech, rušení klidu a pohyb drogově závislých. „To je neustále,“ zmínil. Na školení přišel s očekáváním, že dokáže s problémovými nájemníky lépe pracovat a podaří se mu situaci v domě víc zklidnit.

Další dlouholetá správkyně jednoho z mosteckých domů, paní Miluše, se pak podle svých slov často potýká s křikem, opakovaným porušováním domovního řádu, ničením společných prostor a vybavení či se štěnicemi, které se do domu dostávají s některými novými nájemníky. Na školení přišla se svojí nástupkyní, která činnost správkyně a domovnice převezme za několik týdnů. „Přišly jsme, aby se dozvěděla, do čeho jde a jak s nájemníky pracovat,“ popsala paní Miluše.

Jak zmínila, dosud se nesetkala se situací, která by jí nahnala strach. Možná i díky tomu, že se s potížisty dokáže rázně vypořádat. „Platí na ně hrozba vystěhováním. Když se problémy opakují, řešíme to s realitkou, která nám hodněkrát už pomohla,“ podotkla.

Dotační program město vypsalo letos na jaře, uvolnilo na něj dva miliony korun. Z této sumy získají peníze společenství vlastníků jednotek či družstva, aby mohla správcům zapojeným do projektu vyplatit odměnu. Mají také možnost zaměstnat nového správce, pokud v domě žádný není. Most do programu zahrnul pět sociálně vyloučených lokalit, mimo jiné i blok domů podél třídy Budovatelů, takzvané Stovky, či lokalitu U Věžových domů.

„Zájem o tento dotační titul byl velký. Vybráno bylo dvanáct žadatelů, kteří podali své žádosti kompletní. Předmětem programu není podpora běžných údržbářských prací, ale očekáváme, že se ten člověk bude po domě pohybovat, hlídat různé závadové jednání a podobně,“ popsala radní města Jana Falterová Zudová (ANO) s tím, že pokud se městem proplácení preventisté osvědčí, projekt se rozšíří i do dalších částí Mostu.

Magistrát očekává, že program bude prospěšný stejně jako dřívější projekt domovník-preventista, na který v minulosti do Mostu přišly peníze od státu.