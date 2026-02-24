Lidi popudilo kácení u katedrály. Bude to nejhezčí park, uklidňuje je biskup

Pavel Křivohlavý
  6:42aktualizováno  6:42
Na Dómském pahorku v Litoměřicích začala rozsáhlá proměna prostoru. Z náměstí před katedrálou svatého Štěpána i z dosud nepřístupné biskupské zahrady se má stát moderní park. V rámci revitalizace se kácí část stromů, což mezi některými lidmi vzbudilo vlnu odporu. Podle biskupství jde o nemocné či nebezpečné kusy. V budoucnu je nahradí nové dřeviny.

„Hlavně nic nekácet, naopak přidat stromy a rostliny,“ píše na sociální síti paní Katka. Uživatel Matěj se zase ptá, zda vůbec nějaké stromy na pahorku zůstanou. A pan Vratislav skepticky doplňuje: „Těch ‚parkových úprav‘ se trochu bojím. Aby zase někdo neřešil nebezpečnost starých stromů ultimátním způsobem.“

Na Dómském pahorku v Litoměřicích začala rozsáhlá proměna prostoru. Z náměstí před katedrálou svatého Štěpána i z dosud nepřístupné biskupské zahrady se má stát moderní park. (únor 2026)
Na Dómském pahorku v Litoměřicích začala rozsáhlá proměna prostoru. Z náměstí před katedrálou svatého Štěpána i z dosud nepřístupné biskupské zahrady se má stát moderní park. (únor 2026)
Na Dómském pahorku v Litoměřicích začala rozsáhlá proměna prostoru. Z náměstí před katedrálou svatého Štěpána i z dosud nepřístupné biskupské zahrady se má stát moderní park. (únor 2026)
Na Dómském pahorku v Litoměřicích začala rozsáhlá proměna prostoru. Z náměstí před katedrálou svatého Štěpána i z dosud nepřístupné biskupské zahrady se má stát moderní park. (únor 2026)
8 fotografií

Zastánci vzrostlých stromů se však žádného velkého kácení bát nemusejí. „Chci upokojit všechny, kdo se obávají, že na náměstí vykácíme všechno, co tam desítky let roste. To se nestane. Povolení ke kácení se vztahuje jen na část dřevin, a sice na čtyři smrky za věží a čtyři lípy uprostřed náměstí, kde bude nově kašna. Tu opět obklopí šestice stromů, vhodnějších pro toto stanoviště,“ vysvětluje administrátor litoměřické diecéze, biskup Stanislav Přibyl.

Právě biskupství celý projekt připravuje. Jeho mluvčí Jiří Nývlt doplňuje, že těchto osm stromů musí být pokáceno kvůli jejich špatnému zdravotnímu stavu, z bezpečnostních důvodů nebo i kvůli krátkodobé perspektivě přežití, respektive dožití.

V současné době jsou pokáceny pouze čtyři lípy na Dómském náměstí. Kácení čtyř jehličnanů v biskupské zahradě se uskuteční, teprve až se v korunách stromů nebude zdržovat kalous ušatý, středně velký druh sovy.

„Jehličnaté stromy za věží katedrály využívají tito noční ptáci jako zimní úkryt,“ popisuje krajinářský architekt Přemysl Krejčiřík, který má projekt revitalizace Dómského pahorku na starosti.

Kalous přednostně obývá okraje lesů, právě v zimních měsících se však stahuje blíže k lidským obydlím. „Stromy zde samozřejmě zůstanou až do doby, než bude kalous zase zpět ve svém hnízdišti. Teprve pak budeme žádat o kácení,“ popisuje Krejčiřík.

Na náměstí zůstanou staré stromy v aleji mezi dómem a branou. Ty čeká pečlivé ošetření. „Stromům bude vylepšeno stanoviště tak, aby mohly lépe růst. Proto do místa vkládáme kašnu, která bude mlžit a ochlazovat okolí. V okraji trávníku u domů budou vysazeny záhony květin, do kterých se bude vsakovat dešťová voda ze střech,“ doplňuje Krejčiřík.

Čtyři vykácené lípy malolisté, kterým se na Dómském náměstí nedařilo dobře, pak nahradí šest lip velkolistých, které toto stanoviště budou snášet lépe. A nepůjde o jediné nové stromy. V lokalitě náměstí a zahrady bude vysazeno celkem čtrnáct lip velkolistých, čtrnáct slivoní, dvacet čtyři jabloní, čtyři ořešáky a dva třešňové stromy. Dohromady to je 58 nových stromů.

Kromě nových dřevin a kašny na Dómském náměstí se v rámci revitalizace chystá také oprava starých a výstavba nových cest, zřízení veřejných toalet či nový vodní prvek v biskupské zahradě. Celá obnova Dómského pahorku má vyjít na 45 milionů korun.

Už jsem si koupil lítačku, třeba se dám v metru do řeči, říká nový pražský arcibiskup

„Zájem obyvatel Litoměřic o rekonstrukci Dómského pahorku nás opravdu těší. Je vidět, že jim na městě i na tom, jak vypadá, opravdu záleží. My tu starost sdílíme, a proto jsme se pustili do oprav Dómského náměstí a sousední zahrady. Chceme ten prostor udělat krásný – a také to sdílet, otevřít a pozvat domácí i turisty, říká biskup Přibyl.

Ze zahrady podle něj na všechny čekají nezvyklé pohledy na město, katedrálu i biskupskou rezidenci. „Troufám si říci, že to bude nejhezčí park, jaký budeme v Litoměřicích mít. Předem tam všechny zvu, snad to stihneme do konce příštího roku. A ač mě papež poslal do služby v Praze, na výsledek se těším a určitě ho budu chtít vidět mezi prvními,“ dodává biskup, který bude v dubnu oficiálně uveden do úřadu pražského arcibiskupa.

Dokončení revitalizace náměstí před katedrálou a otevření biskupské zahrady je plánováno na říjen příštího roku.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Snowboarding na ZOH 2026: Zazářila Maděrová, radost Čechům udělala i Adamczyková. Co další?

ŽIVOTNÍ ÚSPĚCH. Před deseti lety v Soči 2014 vyhrála olympijské hry.

To je jízda! Závody ve snowboardingu na ZOH 2026 přinesly českým fanouškům dvojnásobnou radost. V Livignu šokovala celý svět Zuzana Maděrová. Favoritka Ester Ledecká skončila ve čtvrtfinále. Další...

ZOH 2026: Mohou Češi zaútočit na další medaile? Šanci má Jílek i biatlonisté

Vítězný Metoděj Jílek s Martinou Sáblíkovou v Českém domě (13. února 2026)

Česká výprava má na Zimních olympijských hrách 2026 zatím čtyři medaile, ale poslední týden her rozhodně nemusí být jen do počtu. Ve hře jsou další silné příběhy i několik disciplín, kde se může...

ZOH: Poslední den her se na start postaví i dvě Češky, závěrečný ceremoniál se koná ve Veroně

Zátiší s pěti kruhy v olympijské vesnici v Cortině.

Zimní olympijské hry 2026 jdou do finále. Největší sportovní svátek roku má na programu už jen několik závodů a zápasů. Do běhu na 50 kilometrů se zapojí i dvě české závodnice.

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Revoluce v autobusech? Praha mění monitory, ukážou i čas dojezdu

Autobusy v Praze znovu připomínají zastávky na znamení pomocí symbolů zvonečku....

Pražská MHD chystá novinku, kterou cestující nepřehlédnou. V autobusech se mění obrazovky. A spolu s nimi i způsob, jakým lidé během jízdy získávají informace. Dopravní podnik hl. m. Prahy...

Matějská pouť láká i na Cyklon. Svět ale obdivuje rekordní horskou dráhu v poušti

Zábavní park Six Flags Qiddiya City během budování

Na pražském Výstavišti startuje další ročník Matějské pouti. K jejím stálicím patří legendární horská dráha Cyklon. Atrakce sází spíš na nostalgii než na adrenalinové rekordy. Pro mnohé návštěvníky...

Ze staré stanice vyrostla nová hasičská základna v Holešovicích.

vydáno 24. února 2026  8:41

Praha 5 - Smíchov, Na Hřebenkách a náměstí Kinských

Praha 5 - Smíchov, Na Hřebenkách a náměstí Kinských

Již v létě 2026 má být zahájen provoz na nové trolejbusové lince 53 která nahradí autobusovou linku 176 v nepozměněné trase Karlovo náměstí - Stadion Strahov. Řepský SOR CITY NB12 ev.č. 3687.

vydáno 24. února 2026  8:41

Třetina Čechů nikdy nebyla na dentální hygieně. Domácí péče přitom nestačí

24. února 2026  8:33

Na silnicích v horských oblastech Vsetínska zůstává nesouvislá vrstva sněhu

ilustrační snímek

Na dopravně méně vytížených silnicích v horských oblastech Vsetínska, které přes zimu nejsou udržované solením, zůstávala dnes ráno v lesních úsecích...

24. února 2026  6:50,  aktualizováno  6:50

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Dálnici D2 u Břeclavi ve směru na Brno zablokoval převrácený kamion

Dálnici D2 u Břeclavi ve směru na Brno zablokoval převrácený kamion. (24. února...

Dálnici D2 u Břeclavi v noci uzavřela nehoda kamionu. Nákladní vůz leží na boku a blokuje všechny pruhy ve směru od slovenských hranic na Brno, informovalo Národní dopravní informační centrum. Podle...

24. února 2026  6:22,  aktualizováno  8:24

Magistr ze studia videoher. Univerzita Karlova rozšiřuje nabídku programů, nově má obor Game Studies

Dvouletý magisterský program v angličtině se věnuje digitálním hrám jako...

Mezi sedmi programy, které se rozhodla Univerzita Karlova (UK) od akademického roku 2026/2027 zařadit do svého studijního plánu, je mimo jiné navazující magisterský obor Game Studies, který bude...

24. února 2026

Kolony u Metropole Zličín? Řešení už vzniká, nový most povede přes testovací trať metra

Součástí Depa Zličín je i zkušební trať v délce 1805 metrů.

U nákupního centra Metropole Zličín se pravidelně tvoří kolony. Důvodem je silný provoz a dlouhodobě nevyhovující řešení vjezdu na parkoviště. Pomoci má nový příjezd přímo z Rozvadovské spojky....

24. února 2026  7:35

Lidi popudilo kácení u katedrály. Bude to nejhezčí park, uklidňuje je biskup

Na Dómském pahorku v Litoměřicích začala rozsáhlá proměna prostoru. Z náměstí...

Na Dómském pahorku v Litoměřicích začala rozsáhlá proměna prostoru. Z náměstí před katedrálou svatého Štěpána i z dosud nepřístupné biskupské zahrady se má stát moderní park. V rámci revitalizace se...

24. února 2026  6:42,  aktualizováno  6:42

Pomáhají s péčí i kojením. Porodní asistentky jsou v kurzu, nemocnice ladí systém

Ilustrační snímek

V pohodlí domova pomohou se zvládáním základní péče o novorozence i s kojením, zkontrolují stav dítěte a matky, poskytnou psychickou podporu či pomohou předejít rizikovým situacím. To vše je úkolem...

24. února 2026  6:32,  aktualizováno  6:32

Výuku zvládli, řidičák nemají. Autoškoly berou víc žáků, než zvládnou přezkoušet

Autoškola

Získání řidičského průkazu v Praze nemusí nyní komplikovat ani tak samotný průběh výuky, ale spíš její úplný závěr. Budoucí motoristé totiž po dokončení kurzu často narážejí na nečekanou překážku –...

24. února 2026  6:02,  aktualizováno  6:02

Prémiová kojenecká výživa Kendamil: když důvěra začíná u složení
Prémiová kojenecká výživa Kendamil: když důvěra začíná u složení

Důvěra se u kojenecké výživy rodí z drobných rozhodnutí – a často začíná u složení. A právě proto Kendamil staví své receptury na plnotučném...

Policisté na lyžích hlídají ledové sochy i turisty, pomáhají také záchranářům

Policejní lyžařské hlídky působí již sedmou sezonu v Beskydech a v Jeseníkách....

Letošní zimní sezona na horách byla štědrá na sníh, takže si ji užili i policisté hlídkující v Beskydech a v Jeseníkách na lyžích. Jejich služba tam navíc potrvá ještě měsíc - slouží od prosince až...

24. února 2026  5:52,  aktualizováno  5:52

MDŽ pro Ukrajinu! Jeden stadion, stovky běžců a pomoc, která může zachraňovat životy

Účastníci podzimního RUN4UKR2

Armádní stadion na Julisce se na Mezinárodní den žen převleče do modré a žluté. Účastníci charitativní akce RUN4UKR3 naběhají kilometry, které pomohou ukrajinským ženám.

24. února 2026  5:34

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.