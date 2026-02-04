Nové kašny i výhledy. Litoměřický Dómský pahorek čeká proměna za miliony

Pavel Křivohlavý
  6:02aktualizováno  6:02
Nejstarší část Litoměřic čeká velká proměna. Dómský pahorek se stane moderním parkem s osvěžujícími vodními prvky. Pro veřejnost se otevře biskupská zahrada, která láká na jedinečný výhled na město. Celková investice dosáhne 45 milionů korun. Práce potrvají přibližně do roku 2027.

Dómské náměstí v Litoměřicích. | foto: Jiří Kučera

Dómský pahorek, tedy místo původního přemyslovského hradiště, na kterém kolem roku 1057 kníže Spytihněv II. založil kapitulu sv. Štěpána, dostane novou parkovou úpravu. Areál doplní také vodní prvky.

„V centrální části náměstí u velkých lip vznikne nová kašna a další bude v biskupské zahradě. Tam bude navíc také obnovena kašna ve zdi, která tam dříve byla. Vodu do nich přivedeme podle někdejších osvědčených způsobů: budeme shromažďovat dešťovou do zásobníků a v nich bude osazena současná technologie na přečerpávání,“ popisuje koordinátor stavebních projektů litoměřického biskupství Karel Hercík.

V rámci revitalizace celého prostoru se chystá také oprava starých a výstavba nových komunikací, nová výsadba zeleně a nahrazení přestárlých stromů. Pro pohodlí návštěvníků areálu budou zřízeny, udržovány a provozovány i veřejné záchodky, které se budou nacházet pod vyhlídkovou věží.

„Posezení v biskupské zahradě s výhledem na město bude nevšední a pro mnohé úplně nový pohled na Litoměřice. Po dokončení revitalizace, které plánujeme do října 2027, bude zahrada otevřena každý den od 6 do 22 hodin,“ říká Hercík s tím, že celá revitalizace, která bude podpořena i z prostředků EU, vyjde na 45 milionů korun.

Prokoukne i katedrála

Vedle zásadní proměny prostranství Dómského pahorku se chystá i rekonstrukce interiéru katedrály svatého Štěpána. Tyto práce si vyžádají i dočasné uzavření chrámu.

„V plánu je restaurátorská výmalba, opravy štukových prvků, kompletní nová elektroinstalace, ozvučení a osvětlení chrámu. Upravíme i vstup do katedrály, kde vznikne krásná a novodobě přiznaná prosklená část. Ta umožní lepší pohled do interiéru a také zlepší přístup do chrámu, který bude bezbariérový,“ doplňuje Hercík.

Litoměřická diecéze zasahuje do pěti krajů

Revitalizace rovněž přinese nové noční nasvícení nejen katedrály, ale i biskupské rezidence a vyhlídkové věže u katedrály. Na výsledek si však návštěvníci budou muset ještě minimálně dva roky počkat.

„Nyní se dokončuje dokumentace rekonstrukce katedrály a rozsah prací se konzultuje s památkáři. Práce by ale měly začít ještě v letošním roce,“ podotýká Hercík.

Osídlení už ve starověku

Dómský pahorek je pravobřežní labská vyvýšenina, která se dnes nachází v historickém jádru města Litoměřice. Podle historiků byl patrně trvale osídlen již ve starověku. Od 10. století zde bylo původní knížecí a přemyslovské hradiště, které však zmizelo beze stopy.

Kolem roku 1057 kníže Spytihněv II. založil na pahorku kapitulu sv. Štěpána. Původní románská bazilika byla ve 14. století přestavěna v gotickém stylu. V 60. letech 17. století však bazilika musela uvolnit místa raně barokní katedrále sv. Štěpána. Koncept počítal se dvěma věžemi, stavba však byla špatně založena a hrozila jí destrukce. Kolem roku 1670 proto byly věže odbourány, což zásadně změnilo vzhled hlavního vstupního průčelí. Katedrála byla stavebně dokončena až v 18. století.

Katedrálu dnes doplňuje monumentální věž s funkcí zvonice postavená na konci 19. století. Věž je vysoká 65 metrů a je završena kupolí s tamburem a lucernou.

