Auto sjelo v noci do potoka. Dva vážně zraněné muže vyprošťovali hasiči

Autor: iDNES.cz, ČTK
  12:12aktualizováno  12:12
V Libouchci nedaleko Ústí nad Labem v noci sjelo osobní auto ze silnice I. třídy do potoka. Při nehodě se vážně zranili dva muži. Z vozu v potoce je museli vyprostit hasiči. Příčinu havárie policie zjišťuje.
Fotogalerie4

V Libouchci nedaleko Ústí nad Labem v noci sjelo osobní auto ze silnice I. třídy do potoka. (17. listopadu 2025) | foto: HZS Ústeckého kraje

Vážná nehoda na silnici I/13 byla záchranným složkám nahlášena před 1:30. „Z dosud nevyjasněných příčin osobní auto vyjelo mimo komunikaci a skončilo v Jílovském potoce,“ uvedla policejní mluvčí Eliška Kubíčková.

V Libouchci nedaleko Ústí nad Labem v noci sjelo osobní auto ze silnice I. třídy do potoka. (17. listopadu 2025)

Fotogalerie

zobrazit 4 fotografie

Ve voze zůstali uvázlí dva muži. „Po příjezdu na místo hasiči stabilizovali havarované vozidlo a následně vyprostili dvě osoby, které byly uvnitř zaklíněny. Do koryta potoka hasiči položili sorpční hady, aby zachytili uniklé provozní kapaliny,“ uvedli hasiči.

Oba muži mají podle krajského mluvčího záchranné služby Prokopa Voleníka velmi těžká zranění. „Oba jsme převezli na traumacentrum ústecké nemocnice,“ řekl.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Nová olympijská kolekce pro rok 2026. Český tým se obleče ve stylu Cortiny 1956

Markéta Davidová v olympijské kolekci pro ZOH 2026

Český olympijský i paralympijský tým představil nástupovou kolekci pro zimní hry 2026 v Miláně a Cortině d’Ampezzo. Oblečení od české značky Alpine Pro se inspiruje atmosférou zimní Cortiny 1956,...

KVÍZ: Reklamní slogany. Poznáte firmu nebo výrobek?

Pouliční chodící reklama

Nemusíte ani vidět obrazovku. Podle typické věty, zvolání či výkřiku je jasné, že právě běží reklama na... Vybrali jsme pro vás pár starších i novějších reklamních vět. Některé z nich zlidověly,...

Martin Prágr: Pán došel na jeden kurz s manželkou a na další chodil s milenkou

Vystupoval po boku Gabriely Soukalové, Simony Babčákové, Marty Dancingerové a...

Z tanečního parketu rovnou k míchačce. Martin Prágr, jeden z nejoblíbenějších tanečníků StarDance, momentálně objíždí republiku a ve volných chvílích zvelebuje rodinný vinný sklípek v Čejči.

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Já jsem malej, ale šikovnej! Tuhle větu zná každý. Jiná „čertí“ hláška je ale problém

Jakub Zindulka a Yvetta Blanarovičová v pohádce Princezna ze mlejna (1994)

Česko miluje pohádky! Ať je Štědrý den, léto nebo listopad. Stačí v televizi zahlédnout prince, čerta nebo vodníka a už je jasno: nostalgie jede naplno. Také proto si čtenáři oblíbili i kvízy deníku...

Dvorecký most přivítá tramvaje a autobusy v březnu 2026. Přes 20 linek pojede jinak

Vizualizace Dvoreckého mostu

V březnu 2026 vyjedou na Dvorecký most první tramvaje a autobusy. Nové spojení Lihovaru a Podolí také výrazně promění MHD ve svém okolí. Přehled největších změn najdete níže.

Přeložit se dá úplně všechno, říká angličtinář, který touží rozmluvit Česko

Brněnský učitel angličtiny Bronislav Sobotka si svými naučnými i zábavnými...

Hello, já jsem Broňa, nadšený učitel angličtiny z Brna. Těmito slovy začíná čtyřiačtyřicetiletý Bronislav Sobotka svá naučná videa na platformě YouTube, kde ho sleduje přes 190 tisíc diváků. Už přes...

17. listopadu 2025  13:12,  aktualizováno  13:12

V Rapoticích se rekonstruuje vozovka, platí uzavírka

17. listopadu 2025  13:12

Národní třída

Národní třída

Oslavy 36.výročí Sametové revoluce na Národní třídě.

vydáno 17. listopadu 2025  12:34

Národní třída

Národní třída

Oslavy 36.výročí Sametové revoluce na Národní třídě.

vydáno 17. listopadu 2025  12:33

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Národní třída

Národní třída

Oslavy 36.výročí Sametové revoluce na Národní třídě.

vydáno 17. listopadu 2025  12:33

Národní třída

Národní třída

Oslavy 36.výročí Sametové revoluce na Národní třídě.

vydáno 17. listopadu 2025  12:33

Národní třída

Národní třída

Oslavy 36.výročí Sametové revoluce na Národní třídě.

vydáno 17. listopadu 2025  12:33

Labská bouda

Labská bouda

Novodobá Labská bouda v Krkonoších slaví padesáté narozeniny. Byla otevřena 15.11.1975.

vydáno 17. listopadu 2025  12:32

Muzeum v H.Králové představí keltské centrum objevené nedávno na stavbě D35.

ilustrační snímek

Muzeum východních Čech (MVČ) v Hradci Králové 20. listopadu zahájí výstavu o nedávném objevu rozsáhlého sídliště z mladší doby železné v trase budoucí dálnice...

17. listopadu 2025  10:50,  aktualizováno  10:50

Ostravská galerie Plato zahájí výstavy umělců z Francie, ČR, Německa a Slovenska

ilustrační snímek

Ostravská městská galerie současného umění Plato otvírá mezinárodní cyklus výstav umělců, jejichž tvorba reaguje na aktuální společenské otázky. Na...

17. listopadu 2025  10:39,  aktualizováno  10:39

Auto sjelo v noci do potoka. Dva vážně zraněné muže vyprošťovali hasiči

V Libouchci nedaleko Ústí nad Labem v noci sjelo osobní auto ze silnice I....

V Libouchci nedaleko Ústí nad Labem v noci sjelo osobní auto ze silnice I. třídy do potoka. Při nehodě se vážně zranili dva muži. Z vozu v potoce je museli vyprostit hasiči. Příčinu havárie policie...

17. listopadu 2025  12:12,  aktualizováno  12:12

V Hýskově na Berounsku hořela v neděli chata, škoda je asi tři miliony korun

ilustrační snímek

V Hýskově na Berounsku hořela v neděli večer chata, škoda je asi tři miliony korun. Nikdo se nezranil. Důvodem vzniku požáru mohla být nedbalost, na místě bude...

17. listopadu 2025  9:33,  aktualizováno  9:33

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.