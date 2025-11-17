Auto sjelo v noci do potoka. Dva vážně zraněné muže vyprošťovali hasiči

Vážná nehoda na silnici I/13 byla záchranným složkám nahlášena před 1:30. „Z dosud nevyjasněných příčin osobní auto vyjelo mimo komunikaci a skončilo v Jílovském potoce,“ uvedla policejní mluvčí Eliška Kubíčková.
Ve voze zůstali uvázlí dva muži. „Po příjezdu na místo hasiči stabilizovali havarované vozidlo a následně vyprostili dvě osoby, které byly uvnitř zaklíněny. Do koryta potoka hasiči položili sorpční hady, aby zachytili uniklé provozní kapaliny,“ uvedli hasiči.
Oba muži mají podle krajského mluvčího záchranné služby Prokopa Voleníka velmi těžká zranění. „Oba jsme převezli na traumacentrum ústecké nemocnice,“ řekl.
