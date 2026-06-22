Dopravní omezení kvůli stavbě objezdu u Dobroměřic jsou u konce

„V tuto chvíli tam probíhají dokončovací práce. Ovšem ty jsou bez omezení dopravy,“ sdělila Kamila Zahálková, mluvčí Ředitelství silnic a dálnic, které je investorem stavby.
Definitivně by vše mělo být hotové do poloviny prázdnin.
Nová čtyřramenná okružní křižovatka vznikla v místě původního křížení silnice I/28 se silnicí III. třídy, která propojuje obce Břvany, Lenešice a Dobroměřice.
Denně tudy projede přes 10 tisíc vozidel.
Souběžně stavbaři opravili také 1,5 kilometru dlouhý úsek silnice I/28, kde došlo k přeasfaltování.
Celkové náklady jsou 25 milionů korun.