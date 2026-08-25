Ústečtí zastupitelé se budou příští týden v pondělí věnovat změnám ve financování Divadla města Ústí nad Labem. Návrh počítá s víceletým financováním mezi lety 2027 až 2030. Pro příští rok by divadlo mohlo získat příplatek 88 milionů korun. Novinářům to dnes řekla náměstkyně primátora Věra Nechybová (nestr.), podle které návrh zohledňuje i budoucí inflaci. Se změnou už souhlasili radní.
Loni přešlo divadlo do vlastnictví města. Do té doby instituci vlastnilo napůl s Ústeckým krajem. Po přechodu skončil ve funkci šéfa divadla Miloš Formáček. Od 1. února je ve vedení dirigent Martin Peschík. Nechybová uvedla, že se divadlo snaží cílit na propagaci a nabízet bohatý repertoár.
Víceleté financování má divadlu přinést větší stabilitu a předvídatelnost při plánování. Divadelní sezona zasahuje do dvou kalendářních let a příprava nových inscenací, plánování repertoáru nebo zajišťování práv k uvádění děl se děje s předstihem. Podle divadla současné potvrzování peněz pouze do konce kalendářního roku komplikuje také včasné sjednávání spolupráce s renomovanými umělci, jejichž termíny bývají obsazeny i na několik sezon dopředu.
Navrhovaná změna počítá s tím, že divadlo dostane peníze každý rok ve dvou stejných splátkách, vždy nejpozději 31. ledna a 30. června. Peníze má využívat zejména na údržbu kulturní infrastruktury a na náklady související s poskytováním kulturních služeb.
Víceleté nastavení financování současně přinese transparentnější pravidla vztahu mezi městem a divadlem. Jednatel bude nejméně jednou ročně předkládat valné hromadě vyúčtování poskytnutých příplatků za předchozí rok. Město tak bude moci průběžně kontrolovat, jak divadlo veřejné prostředky využívá a zda to odpovídá potřebám společnosti.
Divadlo patřilo od roku 2012 městu i kraji, které kvůli němu založily společnou firmu. Město do ní tehdy vložilo pozemky a historickou budovu. Kraj divadlo zpočátku platil sám, pak napůl s městem. Vstup kraje do divadla znamenal vyřešení složité ekonomické situace, když Ústí nemělo peníze na jeho financování. Divadlu hrozilo ukončení činnosti už v roce 2010.
Poloviční podíl v divadle vyměnilo město za muzeum, které loni přešlo pod kraj. Za poloviční podíl v divadle zaplatilo město 79 milionů korun, kraj za muzeum 155 milionů korun.