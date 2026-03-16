Problémy s placením v ústecké MHD, cestující zaskočilo strhávání vysokých částek

Lenka Dvořáková
  11:12aktualizováno  11:12
Městská hromadná doprava v Ústí nad Labem se potýká s technickými problémy. Cestujícím, kteří hradí jízdné ve vozech platební kartou, se daná suma z účtu odečte později. V některých případech se zpětně a naráz odečte částka za více uskutečněných jízd, a tudíž tedy dojde ke stržení vyšší částky. Podle dopravního podniku je důvodem technická nesrovnalost v elektronickém odbavovacím systému.
ilustrační snímek | foto: Iveta Lhotská, MAFRA

Mnozí cestující jsou z aktuální situace hodně překvapení. Svoje zkušenosti hromadně sdílejí na sociálních sítích. Na nich se objevují příspěvky lidí, kteří upozorňují, že jim systém najednou strhl z účtu i více než sto korun za jízdy MHD. Částky se navíc podle nich často objevují zpětně a v různých výších.

Diskuse se rozvířila zejména na facebookových skupinách zaměřených na dění v Ústí nad Labem. Někteří lidé popisují, že jim banka odečetla vyšší souhrnnou částku za více jízd najednou. Jiní naopak uvádějí opačnou zkušenost – městskou dopravu využili například v lednu nebo únoru, ale platba za jízdu jim z účtu dosud odečtena nebyla.

Právě tato kombinace opožděných plateb a nárazově vyšších částek vyvolala mezi cestujícími nejistotu a řadu dotazů na dopravce.

Zasáhnout co nejrychleji. Strážníci budou online sledovat dění v ústecké MHD

Jednou z cestujících, která si problému s platbami všimla, je také Linda z Ústí nad Labem.

„Že není s platbami za jízdu ústeckou MHD něco v pořádku, jsem si uvědomila zhruba v polovině února. Jela jsem trolejbusem na konci ledna a poté 13. února a v obou případech jsem platila kartou ve voze. Nástup a poté výstup mi přístroj v trolejbusu ukázal, ovšem ani jednou se mi peníze z účtu nestrhly. Chyba musela být asi jen ve vozech, protože jsem jednou jela s neteří, které jsem jízdenku kupovala v automatu na zastávce, a peníze za ni mi byly z účtu strženy. Když jsem pak koukala na účet, bylo mi divné, že odešly peníze pouze za lístek mé neteře. Až později jsem zjistila, že šlo o chybu dopravce. S nestrženými penězi jsem nebyla jediná. Kamarádovi, který jezdí MHD poměrně často, také při platbě kartou ve voze peníze z účtu nemizely,“ říká Linda.

Podobnou zkušenost popisují i další cestující. „Nejdřív jsem si myslel, že jsem někde zapomněl přiložit kartu, ale pak se mi během jednoho dne strhla vyšší částka najednou. Teprve potom mi došlo, že to bude asi za více jízd zpětně,“ popsal cestující Petr, který MHD v Ústí využívá pravidelně.

Podle Dopravního podniku města Ústí nad Labem stojí za neobvyklými platbami technická nesrovnalost v elektronickém odbavovacím systému. Problém se podle dopravního podniku objevil během února a souvisel s rozdílem mezi evidencí odbavení cestujících a samotným zpracováním plateb za jízdné.

„V průběhu února došlo u pronajímatele elektronického odbavovacího systému k technické nesrovnalosti mezi záznamem odbavení a zpracováním platby za jízdné. V důsledku toho nebyly některým cestujícím správně strženy platby za uskutečněné jízdy,“ uvedla mluvčí dopravního podniku Jana Dvořáková.

Na odstranění problému se nyní podle ní intenzivně pracuje a systém by se měl postupně vracet do standardního režimu. Cestující se proto mohou v následujících dnech setkat s tím, že se jim z účtu odečte souhrnná platba za více jízd najednou. Právě to může na bankovních výpisech působit dojmem neobvykle vysoké jednorázové platby.

Dopravní podnik zároveň zdůrazňuje, že nejde o žádné dodatečné navýšení ceny jízdného ani o účtování nových jízd.

„Jedná se pouze o zpětné zúčtování jízd, které cestující uskutečnili už dříve, ale kvůli technické chybě nebyly v systému správně spárovány s platbou. Proto se nyní mohou na bankovních výpisech objevit vyšší částky, které však ve skutečnosti představují součet několika jednotlivých jízd,“ vysvětlila Dvořáková.

Dopravní podnik proto nyní upozorňuje cestující, aby s možným opožděným stržením plateb počítali.

OBRAZEM: Miss Czech Republic 2026 představila TOP 10 finalistek. Máte mezi nimi favoritku?

Miss Czech Republic 2026: BIKINI CHALLENGE WINNERS

Ředitelka soutěže Miss Czech Republic Taťána Makarenko představila desítku finalistek pro rok 2026. Ve finále jsou studentky, modelky i ženy s mezinárodní kariérou, nechybí ani známé tváře z Love...

U Dvoreckého mostu už jsou jámy. Krištof Kintera promění zanedbané místo ve světelný hit

Na vyústění Dvoreckého mostu v Praze 5 vznikne „park lamp“. Jeho autorem je...

U Dvoreckého mostu vzniká světelný park, který má přilákat turisty i místní. Okolí zkratky mezi Zlíchovem a Podolím bude na západním břehu ozdobeno lampami z celého světa. Projekt Light Removes...

Pradávní tvorové na Smíchově „přežijí“. Zanikne ovšem slavná nádražní hospoda a zmizí bariéry

Smíchovské nádraží prochází velkou proměnou.

Jižní část Smíchova prochází výraznou proměnou. Vedle developerského projektu tu roste také dopravní uzel. V historické nádražní budově zůstane unikátní dlažba s pravěkými tvory i obří lustry.

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Praha se chystá na největší velikonoční trhy v zemi. Centrum rozzáří květiny a jarní výzdoba

Velikonoční trhy se vrátí na Staroměstské náměstí i letos.

Největší velikonoční trhy v Česku se vrátí do centra Prahy už příští týden. Na Staroměstském a Václavském náměstí se uskuteční od soboty 21. března do neděle 12. dubna. Letošní ročník nabídne výrazně...

OBRAZEM: Flora je po měsíci prací k nepoznání. Stanice metra působí až strašidelně

Práce ve stanici metra Flora jsou zhruba měsíc po jejím uzavření v plném proudu.

Stanice metra Flora na lince A je zhruba měsíc po uzavření velkým staveništěm. Původní sovětské eskalátory už dělníci odstranili a nyní pokračují bourací práce v eskalátorovém tunelu. Současně se...

Pavilon infekce ústecké nemocnice se na dva roky zavírá kvůli rekonstrukci

ilustrační snímek

Pavilon infekce ústecké Masarykovy nemocnice, v němž je také kožní oddělení, se na dva roky zavírá kvůli rekonstrukci. Jediné lůžkové infekční oddělení v...

16. března 2026  10:10,  aktualizováno  10:10

Agentura Zlínského kraje spolupracuje s regionem, kam míří Muskovy firmy

ilustrační snímek

Rozvojová agentura Zlínského kraje ZRIA navázala spolupráci s regionem Bastrop, který leží v blízkosti měst Austin a San Antonio v USA. Je to oblast, kde nový...

16. března 2026  10:07,  aktualizováno  10:07

Záhada z pošty. Hledaná seniorka se sama přihlásila, mylně vyplacené tisíce nemá

Budova České pošty v Solní ulici v Plzni. (3. 7. 2023)

Policisté odvolali pátrání po seniorce, kterou hledali ve spojitosti se zmizením větší částky peněz na poště v Plzni. Žena se po zveřejnění fotografie přihlásila sama, tvrdí ale, že si peníze, které...

16. března 2026  11:42,  aktualizováno  11:42

Dítě pořezala motorová pila, kriminalisté prověřují jeho parťáka

ilustrační snímek

Sobotním úrazem dítěte pořezaného motorovou pilou v Jasenné na Náchodsku se zabývají kriminalisté. Stalo se to při kácení dřeviny, zraněný skončil v hradecké fakultní nemocnici. Policisté prověřují...

16. března 2026  11:42,  aktualizováno  11:42

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Žalobkyně Lastovecká skončila v bitcoinové kauze kvůli podjatosti, tvrdí NSZ

Zleva nejvyšší státní zástupkyně Lenka Bradáčová, první náměstek Zdeněk Kasal,...

Únik informací z neveřejného přípravného řízení v bitcoinové kauze vyšetřuje Generální inspekce bezpečnostních sborů. Stalo se tak na základě trestního oznámení, které podala dozorová státní...

16. března 2026  9:52,  aktualizováno  11:37

V šestnácti zkoumá proteiny na vysoké škole. Správně podanou vědu pochopí každý, míní

Šestnáctiletá studentka Adéla Podholová získala titul Dítě Česka 2025 od...

Ze školní lavice až do vědecké laboratoře. Šestnáctiletá Adéla Podholová z Liberce sbírá ocenění, pracuje na výzkumu na vysoké škole v Praze a zároveň motivuje další studenty. Vědu podle ní pochopí...

16. března 2026  11:32,  aktualizováno  11:32

Muzeum regionu Valašsko připravilo velikonoční programy, první bude ve Vsetíně

ilustrační snímek

Muzeum regionu Valašsko připravilo velikonoční programy v objektech, které spravuje. První se uskuteční v neděli 22. března ve vsetínském zámku. Další víkend...

16. března 2026,  aktualizováno 

Enterprise Investors získává 65% podíl ve společnosti Art Wind

16. března 2026  11:17

Kladno bude letos hospodařit s 3,65 mld. Kč, začne oprava Sítenského mostu

ilustrační snímek

Kladno bude letos hospodařit s výdaji 3,65 miliardy korun, návrh rozpočtu dnes schválili zastupitelé. Největší investicí bude zahájení opravy Sítenského mostu,...

16. března 2026  9:43,  aktualizováno  9:43

Karlovy Vary chystají opravy dalších mostů, prioritu ale má Chebský most

ilustrační snímek

Karlovy Vary aktualizovaly plán oprav a rekonstrukcí mostů. Prioritu má historický Chebský most, který by se měl začít opravovat zřejmě od začátku příštího...

16. března 2026  9:36,  aktualizováno  9:36

Kladno bude letos hospodařit s 3,65 mld. Kč, začne oprava Sítenského mostu

ilustrační snímek

Kladno bude letos hospodařit s výdaji 3,65 miliardy korun, návrh rozpočtu dnes schválili zastupitelé. Největší investicí bude zahájení opravy Sítenského mostu,...

16. března 2026  9:33,  aktualizováno  9:43

