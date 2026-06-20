Dopravu v Ústí nad Labem má za několik let začít řídit jednotný systém. Krajské město už má dopravní ústřednu, kde se scházejí informace ze systémů záchranných složek či z kooperativních dopravních systémů. Sjednocené řízení dopravy nicméně zařídí, aby spolu jednotlivé části komunikovaly a bylo tak možné automaticky nastavit dopravu celého města. V současné době vzniká studie a projektová dokumentace. ČTK to řekl Petr Hofman z městské společnosti Metropolnet.
"My potřebujeme v rámci všech funkcionalit dopravní ústředny zajistit jednotné technologické řešení. To je předmětem projektu a současně studie, která by měla být hotová někdy v prvním kvartálu 2027," uvedl Hofman. Už teď ve městě fungují třeba prioritizované průjezdy světelnými křižovatkami, kdy přednost má MHD a vozidla záchranných složek.
Jednotný systém by mohl začít odhadem fungovat v roce 2029. Záležet bude také na financování. Dopravu bude řídit automatizovaně pod dohledem pracovníků odboru dopravy a majetku na ústeckém magistrátu nebo pod dohledem pracovníků městského dopravního podniku.
V praxi si jednotné řízení dopravy město vyzkoušelo kvůli opravě Benešova mostu přes Labe. Přes řeku řidiči projedou pouze přes Mariánský most, což přineslo řadu úprav v dopravním značení, most je osazený světelnými křižovatkami, změnily se přednosti v jízdě a podobně. "My jsme s tím začali díky Benešáku, aby Střekov nestál. Myslím, že se to povedlo," uvedl Hofman a přiznal, že se podařilo odhalit i některé chyby. Kolony jsou ve městě kvůli dopravním nehodám či při vypnutých semaforech.