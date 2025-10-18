Dotace podpoří dva projekty energetických úspor v Ústí

„Prvním je komplexní obnova veřejného osvětlení na území města Ústí nad Labem. V rámci tohoto projektu dochází k výměně 6 000 kusů sodíkových svítidel za moderní LED technologii, což přinese více než 50% úsporu elektrické energie hrazené z rozpočtu města,“ uvedli zástupci dopravního podniku s tím, že realizace tohoto projektu je již za polovinou.
Druhým projektem, kam peníze poputují, je výstavba nové budovy pro řidiče hromadné dopravy – trolejbusové trakce. „Nahradí současný energeticky, dispozičně a technicky nevyhovující objekt, a zároveň bude rozšířena o prostory pro dětskou skupinu,“ doplnili zástupci dopravního podniku s tím, že zázemí pro dětskou skupinu bude primárně určeno dětem zaměstnanců dopravního podniku. V nové budově budou také moderní prvky pro úsporu energií, třeba fotovoltaická elektrárna, tepelné čerpadlo či systém pro využití dešťové vody.
Dotaci získal dopravní podnik od Evropské komise na projekty energetických úspor.