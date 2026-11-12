Stát zastaví Doupovskou dráhu. Historický most dosloužil, oprava se nechystá

Miroslava Strnadová
  6:52
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Vlakový provoz na části Doupovské dráhy v roce 2027 ustane. Správa železnic kvůli špatnému technickému stavu zavře železniční most přes řeku Ohři v Kadani. Vlaky vystřídají náhradní autobusy. Stát ale s opravou sto dvacet let staré konstrukce nyní nepočítá.

Očima šotouše

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Na trati z Kadaně do Želiny, která je součástí Doupovské dráhy, uspořádali v pátek 27. srpna pokus o rekord - nejvíce jízd osobního vlaku přes železniční most nad rámec jízdního řádu.
Na trati z Kadaně do Želiny, která je součástí Doupovské dráhy, uspořádali v pátek 27. srpna pokus o rekord - nejvíce jízd osobního vlaku přes železniční most nad rámec jízdního řádu.
Na trati z Kadaně do Želiny, která je součástí Doupovské dráhy, uspořádali v pátek 27. srpna pokus o rekord - nejvíce jízd osobního vlaku přes železniční most nad rámec jízdního řádu.
Na trati z Kadaně do Želiny, která je součástí Doupovské dráhy, uspořádali v pátek 27. srpna pokus o rekord - nejvíce jízd osobního vlaku přes železniční most nad rámec jízdního řádu.
35 fotografií

Hlavní část Doupovské dráhy měří 40 kilometrů a vede z Kadaně do Podbořan. Ocelový most z roku 1902 je dlouhý přes 164 metrů a tyčí se do výšky více než 21 metrů. V posledních letech slouží převážně jen pro sezonní víkendový provoz po část roku, letos tu vlaky pravidelně jezdily od března. Nízká vytíženost je důvodem, proč oprava není v plánu.

„Rozsah potřebné investice by neodpovídal současnému využití tratě. Od přípravy rekonstrukce jsme proto už v minulosti ustoupili,“ uvedla tisková mluvčí Správy železnic Nela Friebová.

Rozhodnutí se však nezamlouvá Ústeckému kraji, který osobní dopravu na trati objednává. „Uzavření mostu bez příslibu opravy nepovažujeme za odpovídající řešení. Jedná se již o několikátý podobný případ na našem území. Pro kraj je rozvoj turistické dopravy velmi důležitý a ukončení provozu na takové trati je nešťastné,“ uvedla mluvčí krajského úřadu Magdalena Fraňková s tím, že o budoucnosti mostu chtějí zástupci kraje se Správou železnic ještě jednat.

Provoz na trati zajišťuje společnost Railway Capital. S Ústeckým krajem má uzavřenou smlouvu na zajištění dopravy na této dráze do prosince 2027. V úseku Poláky – Podbořany bude provoz vlaků po uzavření mostu zachován. V úseku Kadaň – Poláky bude zavedena náhradní autobusová doprava.

Po viaduktu přejelo nejvíc vlaků za den, Doupovská trať tak slaví výročí

Dopravce na Facebooku vyzval fanoušky železnice a turisty, aby využili poslední možnosti přejezdu přes most. Pravidelný vlakový spoj přes něj jel naposledy o uplynulém víkendu. Následovat má ještě několik mimořádných rozlučkových jízd.

Za rekonstrukci a zprovoznění mostu již vznikla petice. Signatáři v ní upozorňují, že nejde jen o turistický ruch a lokální ekonomiku, ale také o strategicky významnou trať pro armádu. Na vojenský význam Doupovské dráhy upozorňuje i samotný dopravce Railway Capital.

„Na přelomu let 2022 a 2023 se dělala oprava kolejiště a nakládací rampy pro vojenskou techniku v Kadaňském Rohozci na hranici vojenského újezdu Hradiště. Domníváme se, že obzvlášť v dnešní neklidné době by přirozeným zájmem státu mělo být udržet sjízdnou železniční infrastrukturu potřebnou pro vojenské využití,“ zmínila firma.

Podle Správy železnic ale armádní vlaky přes most nejezdily a využívají jen část dráhy.

Zprávy z dráhy

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