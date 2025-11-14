Dračice roku je z litoměřické knihovny

Autor: pak
  6:59
Nevšední titul letos získala litoměřická knihovnice Zora Čuchalová z Knihovny K. H. Máchy, stala se „Dračicí roku 2025“. Název neodkazuje na pohádkové zvíře, ale na náročnou práci knihovníků v Ústeckém kraji.

Zora Čuchalová z litoměřické knihovny, Dračice roku 2025. | foto: Pavel Křivohlavý, Metro.cz

Ocenění Drak uděluje Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR kreativním a aktivním knihovníkům v Ústeckém kraji. Kandidáty mohou nominovat jak zaměstnanci knihoven, tak i čtenáři. Název ocenění je složen ze začátků slov „drsný aktivní knihovník“. „Titul Drak vymyslely lounské knihovnice, protože působíme na drsném severu. A kde je drsný kraj, tam je potřeba vydržet všechno,“ říká Zora Čuchalová.

Podle Čuchalové je knihovnická práce drsná zejména v tom, že knihovnice musí dělat vše, co je zrovna potřeba. Ona sama v knihovně pracuje už 42 let a prošla vším od pojízdné knihovny přes veškerá oddělení až k pozici zástupkyně ředitelky.

„Drsná knihovnice znamená například to, že když děláme akce pro děti, musíme se převlékat za různé postavy a hrát jejich role. Někdy vystupujeme jako středověké šlechtičny, jindy jako Egypťanky. Při dalších akcích s dětmi v knihovně přespáváme nebo děláme přerůzné aktivity. Jdeme prostě do všeho a jsme takové drsňačky,“ usmívá se Čuchalová.

Drsný knihovník však musí být i aktivní, což znamená, že se zaměřuje na tvůrčí práci se všemi věkovými kategoriemi – od nejmenších dětí přes začínající i dospělé čtenáře až po seniory. Pro každého je potřeba vymyslet to, co ho zaujme a přivede do knihovny.

„Pro ty nejmenší děláváme Dopoledne s říkankou, kde se děti učí rozvíjet slovní zásobu a řeč. Pro prvňáky pořádáme pravidelné návštěvy knihovny zakončené pasováním druháčků na čtenáře, které jim uděluje rytíř ze skupiny historického šermu,“ popisuje Čuchalová. Dodává, že pro seniory zase knihovna pořádá školení, jak pracovat s internetem či umělou inteligencí.

Do litoměřické knihovny přichází ročně téměř čtyři tisíce čtenářů, kteří si zde vypůjčí kolem 140 tisíc knih.

14. listopadu 2025  7:16

