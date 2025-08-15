„Projíždět Drážďanskou ulici je opravdový zážitek, v podstatě to připomíná tankodrom. Silnice je samá záplata. Ty se každoročně obnovují místo toho, aby už konečně došlo k opravě,“ říká cyklistka Lucie, která tudy jezdí každý den.
Stejný problém vnímá i řidička Jana z Krásného Března. „Jezdím tudy do práce a zpět a musím jet krokem, abych si nezničila auto. Po dešti se v záplatách drží voda a člověk ani neví, jak hluboké ty díry jsou,“ popisuje.
Podle odborníků je příčinou především nestabilní pískové podloží. Město proto chystá kompletní rekonstrukci, která by měla být dokončena do roku 2030. Ale než se začne stavět, je nutné připravit detailní studii a projektovou dokumentaci.
Ústecká radnice nyní hledá dodavatele, který tyto podklady zpracuje. Náklady na projektovou přípravu jsou odhadovány zhruba na 25 milionů korun. Zhotovitel bude mít 15 měsíců na dodání všech potřebných dokumentů včetně stavebního povolení.
„Je to pokračování již zahájených prací, kdy byl proveden geotechnický průzkum. Nyní v rámci programu ELENA následuje tato akce a v zásadě je tam rok a půl na to, aby byla dovedena až po stavební povolení a mohla být poté realizována,“ uvedl primátor Petr Nedvědický (ANO).
Projekt je součástí širšího balíku investic, na který město využije úvěr od Evropské investiční banky (EIB). Přípravu dokumentace podpoří dotace z výše zmíněného evropského programu ELENA (European Local Energy Assistance).
|
Víc semaforů, upravené přechody. Silnice u nemocnice v Ústí bude bezpečnější
Samotná rekonstrukce ulice má podle odhadu vyjít zhruba na čtvrt miliardy korun, přičemž cena se může kvůli inflaci ještě zvýšit.
Oprava nebude spočívat jen v zajištění podloží a výměně povrchu vozovky, plánuje se vybudování cyklopruhů, výsadba zeleně a opatření pro vsakování dešťové vody. Město chce navíc koordinovat práce s vlastníky inženýrských sítí, aby se během rekonstrukce provedly i jejich opravy.
Podmínkou čerpání úvěru je dokončení rekonstrukce do roku 2030.