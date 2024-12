Zdrogovaný muž si uřízl penis a uši, nový genitál mu vytvořili z předloktí

Jednatřicetiletý muž pod vlivem kratomu a marihuany si v lednu pořezal předloktí, uřízl si penis a obě uši. Našli ho s omrzlinami na ulici, bez pomoci by vykrvácel. Hospitalizovaný byl nedobrovolně na psychiatrii.

„Akutní intoxikace narušila schopnost ovládacích a rozhodovacích schopností. Ten člověk v danou chvíli nevěděl, co dělá. Sám situaci popsal tak, že se cítil jako ovládnutý, že jednal na základě náhlého nutkání si ublížit,“ řekl psychiatr z mostecké nemocnice Jakub Albrecht.

Psychóza, při které vznikají bludy a halucinace, u muže trvala 19 dní. Teprve poté, co pominuly její příznaky, podepsal souhlas s hospitalizací. Vyšetřil ho sexuolog a urolog z ústecké Masarykovy nemocnice Marek Broul, který také asistoval při operaci.

„Žádnou sexuální deviaci ani poruchu, se kterou bychom mu mohli pomoci, jsme u něj neobjevili. Zkombinoval zkrátka látky, které vyvolaly sebedestrukční náladu,“ řekl Broul.

Podle něj se lidé sebepoškozují zejména na předloktích, kam si dosáhnou. „Nejpřístupnější měkké tkáně, které lze uříznout, jsou uši a penis. Ale je to opravdu rarita, žádný takový případ v České republice, že by si někdo pod vlivem kratomu toto způsobil, jsme nenašli,“ uvedl.

Uříznutý genitál nenašli. Není jasné, kolik metrů či kilometrů od místa události muž ušel. Lékaři nejprve pahýl po penisu ošetřili, aby nekrvácel, a zavedli pacientovi vývod přes břišní stěnu, tím mohl močit.

Už močí vestoje

Po několika měsících provedli plastickou operaci, kterou vedl ústecký chirurg Adam Bajus. „Oddělil se kus tkáně z předloktí, zformoval do tvaru genitálu a močové trubice, napojili jsme pod mikroskopem drobné cévy a nervy. Močit může už vestoje, přirozeně, úplná citlivost zatím obnovena nebyla,“ uvedl Bajus.

Muž stále dochází na kontroly, jeho motivací podle Albrechta je, aby získal zpět řidičský průkaz. „Žije relativně normální život,“ poznamenal Albrecht.

„Ponaučení je jasné, nikdy nevíte, co s vámi v danou chvíli droga udělá. A nikdy nevíte, co přesně je v tom, co jste si koupili,“ řekl psychiatr, který nezastává názor zakázat drogy. „Nelze zakázat všechno, důležitá je prevence, mluvit s dětmi,“ zdůraznil Albrecht.