Drogy prodával dvaasedmdesátiletý senior

S vyšetřováním začali policisté před několika měsíci mapováním činnosti distributora drog.
„Přičemž různými operativně pátracími prostředky nasbírali dostatek pádných informací o nákupech a opakované distribuci pervitinu. Jakmile operativci získali příkaz k domovní prohlídce, vyrazili do předmětného bytu, kde nalezli nejen příslušenství k distribuci drog, ale i drogy samotné a několik mobilních telefonů,“ popsal lounský policejní mluvčí Jakub Mareš.
Dvaasedmdesátiletý dealer je obviněn z trestného činu neoprávněné výroby a jiného nakládání s omamnými nebo psychotropními látkami.
„Pokud jej soud uzná vinným, hrozí mu trest odnětí svobody až na deset let, jelikož byl v posledních třech letech za takový čin odsouzen nebo potrestán,“ dodal Mareš s tím, že muž je nyní ve vazbě.