Symbol války na Ukrajině nevydržel v Ústí ani den. Maketu dronu někdo poničil

Na Mírovém náměstí v Ústí nad Labem někdo v sobotu poškodil maketu dronu, které Rusko používá k útokům na Ukrajinu. Informovala o tom Kristýna Kvapilová z iniciativy Dárek pro Putina, která nechala makety instalovat ve městech napříč Českem jako připomínku čtvrtého výročí ruské invaze na Ukrajině.
Model zničil člověk, který se kolem něj pohyboval celý den, uvedla Kvapilová. Zřejmě ho maketa popudila, neboť při svém posledním návratu na dron skočil a poničil ho.

Přítomný dohled z iniciativy nestihl nijak zakročit, popsala situaci Kvapilová. S podobným jednáním ale organizátoři počítali. Kvapilová dodala, že čin odráží současnou náladu v české společnosti.

U makety ruského dronu Šahíd se podle serveru Deník.cz scházely přes den skupiny lidí, z nichž většina s instalací souhlasila. Některé diskuse nicméně vyústily ve slovní rozepře.

Organizátoři modely instalovali v noci na sobotu, k vidění budou do neděle 23. února.

