Drony v Ústí n. L. umí vyhledávat osoby, skenovat terén nebo odhalit únik tepla

Městští policisté v Ústí nad Labem i městská technologická společnost Metropolnet už mají k dispozici drony. Strážníci se pomocí nových strojů chystají na kontrolu bezdomovců i pytláků na vodních tocích. ČTK o tom dnes informoval jejich ředitel Pavel Bakule. Firma Metropolnet dokáže naskenovat terén jako podklad pro vytvoření 3D modelu města, uvedl primátor Petr Nedvědický (ANO). Malé bezpilotní letouny umí také odhalit únik tepla v budovách nebo pomoct při požárech.
"Ztratí se nějaký občan, v ten moment je to věcí městské policie. V případě skenování zeleně je to úkol společnosti Metropolnet," uvedl příklady Nedvědický. Městská policie má koordinační smlouvu s hasiči, na jejímž základě jsou strážníci zařazení do integrovaného záchranného systému, doplnil primátor.
Město má k dispozici čtyři drony. Jejich pořízení stálo okolo 12 milionů korun. Náklady pokryla dotace, kterou město získalo na základě vítězství v soutěži 5G pro 5 měst. Bezpilotní letouny poskytují on-line přenos přes 5G síť, mají různou velikost i výbavu.
Městská policie připravuje kontrolu míst, kde se vyskytují lidé bez domova. Shora pomocí dronů chce kontrolovat vodní plochy, například řeku Labe a jezero Milada, kvůli pytlákům. "Připravujeme součinnost s hasiči, ale to bude až 16. září, kdy se uskuteční velké taktické cvičení hasičů v chemičce," uvedl Bakule.
Drony pomáhaly například při požáru národního parku České Švýcarsko v roce 2022, který byl největším lesním požárem v historii republiky. Technologie šetří čas při vyhledávání ohnisek. Bezpilotní techniku mají k dispozici i strážci národního parku. Kupříkladu v létě, kdy je riziko požárů nejvyšší, jim drony usnadňují vyhledávání opuštěných ohnišť, která se mohou snadno rozhořet a způsobit tak znovu neštěstí. Lidé si oheň ve volné přírodě rozdělávají, ačkoliv je to zakázané.
Při požárech budou sloužit i drony, které pořídilo krajské město. Technika umí také odhalit nemocné stromy i polámané dřeviny po bouřkách. Stroje mohou pomoci při inspekci budov nebo při odhalení příčiny dopravní kolony. Stroje se zapojí také do vzdělávání dětí.