Český porcelán Dubí v ohrožení. Výrobci proslulého cibuláku hrozí likvidace

Pavel Křivohlavý
  6:52aktualizováno  6:52
Tradiční český výrobce porcelánu, společnost Český porcelán Dubí, může zamířit do likvidace. Firmu, která sídlí u Teplic a jejíž tradice výroby sahá až do roku 1864, a navíc je světově proslulá výrobou českého originálního cibuláku, chtějí její majoritní akcionáři zrušit. Zda výrobu převezme subjekt jiného jména, není zatím jasné.
Český porcelán z Dubí

Český porcelán z Dubí | foto: Libuše Maxová

Z pozvánky na valnou hromadu vyplývá, že akcionáři mají jednat v bodě 7 „o zrušení společnosti Český porcelán“, následně mají jmenovat likvidátora akciovky.

„O připravované likvidaci jsem se dozvěděl z pozvánky na valnou hromadu, která se bude konat 26. května. Myslím si, že akcionáři přišli na to, že energeticky náročné firmy, jako jsou porcelánky, sklárny a hutě, už vždycky budou mít v Evropě problémy s vysokými cenami energií a na dividendy moc nezbude. Jsem přesvědčen, že akcionáři raději celou firmu zruší, jen aby za své podíly dostali co nejvíce peněz,“ říká bývalý ředitel Vladimír Feix jr.

Jde o syna Vladimíra Feixe, spolumajitele firmy a někdejšího ředitele, který porcelánku vedl přes 50 let a zemřel v roce 2021.

Vladimír Feix jr. vedení společnosti převzal po smrti otce, po roce a půl byl donucen z firmy odejít, byť stále zůstává minoritním akcionářem. Porcelánka si podle něj sice na svůj provoz a na mzdy zaměstnanců vydělá, ale už nevytvoří dostatek zisku na dividendy.

„Dividendy ve firmě ale nikdy moc velké nebyly. Můj otec téměř všechen zisk reinvestoval zpátky do firmy. Další akcionáři ale po dividendách prahli,“ doplňuje Feix jr., podle něhož má firma hodnotu zhruba 101 milionů korun. „Akcionářům je jedno, jestli kvůli jejich penězům skončí firma, která má tradici a zvuk ve světě a která po generace zaměstnává velké množství lidí,“ míní Feix.

V porcelánce nyní pracuje okolo 120 lidí. Jejich počet se však v posledních letech výrazně snižuje. Počátkem devadesátých letech měla firma téměř 500 zaměstnanců, ale v roce 1992 už jen polovinu tohoto počtu. „Hodně lidí v poslední době propustili a další odešli,“ dodává Feix junior.

Zachránit před likvidací firmu, která byla oceněna i jako Rodinné stříbro Ústeckého kraje, by mohl odkup akcií, které jsou na doručitele a jméno. Vladimír Feix jr. už nabídku dostal.

„Jeden akcionář, který má 24 procent akcií, mě oslovil, zda nechci za 25 milionů jeho akcie koupit. Ve firmě dělaly obě moje babičky, pracovali tam oba moje rodiče, pracovali jsme tam i já a můj bratr a dělaly tam i obě moje děti. Čtyři generace jsme tam pracovali, ale jen jako zaměstnanci. Nejsme továrníci, jen jsme tam byli zaměstnaní za mzdu. Tolik peněz nemáme. A mně v mém věku, na prahu sedmdesátky, už banka takovou sumu nepůjčí,“ popisuje.

Společnost to má na trhu těžké. Zvyšující se ceny energií totiž v poslední době nahrávají spíše výrobě porcelánu v Asii, a nikoli v Evropě. „V roce 2017 se platilo za 1 MW plynu 17 eur. V letech 2021 a 2022, když jsem firmu řídil, se cena některé měsíce vyšplhala dokonce až na 300 eur za 1 MW plynu. Nyní je situace lepší, ale ceny plynu, kterého porcelánka potřebuje opravdu veliké množství, jsou stále dost vysoké a vývoj je značně nejistý,“ uvádí Feix jr., který v porcelánce pracoval celkem 31 let.

Vladimír Feix junior má ještě naději, že plánovanou likvidaci firmy by na valné hromadě nemuseli akcionáři prosadit, protože je k tomu potřeba alespoň dvou třetin hlasů. Ale i tato skutečnost podle něj vůbec nemusí přežití firmy zaručit. Na programu valné hromady je totiž i odvolání jeho bratra Radislava Feixe z funkce člena představenstva společnosti.

„Pokud by z předsednictva odvolali bratra Radislava, který je nyní jediným členem představenstva, firma by byla bez vedení. Pak by tam dosadili nějakého správce, který by, podle toho, co jsem zjistil, měl možnost poslat firmu do likvidace úplně sám. Mám strach, že majoritní akcionáři míří tímto směrem,“ obává se Feix.

Současný ředitel firmy a člen představenstva Radislav Feix o plánech firmy a majitelích akcií nechtěl vůbec mluvit. „Až budete chtít napsat něco hezkého o dubském porcelánu nebo cibuláku, můžete se na mě obrátit. Jinak děkuji,“ sdělil.

Zaměstnanci firmy zatím doufají, že valná hromada likvidaci společnosti neschválí. Podle informovaných zdrojů má firma v současné době nejen dostatek zakázek, ale také finance na placení mezd. Zaměstnanci proto řádný důvod k ukončení provozu nevidí.

