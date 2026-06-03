„Návrh na likvidaci firmy Český porcelán, který se řešil na valné hromadě, neprošel, protože navrhovatel nesehnal potřebné dvě třetiny hlasů, aby mohla být likvidace schválena. Jak se k tomu staví ostatní akcionáři, však nevím. Ale podle výsledků hlasování bych řekl, že zřejmě likvidaci firmy moc nefandí,“ říká Feix jr. Jde o syna Vladimíra Feixe, spolumajitele firmy a někdejšího ředitele, který porcelánku vedl přes 50 let a zemřel v roce 2021.
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Návrh na likvidaci firmy podal akcionář, který podle Feixe vlastní 9,8 procenta akcií a jako sídlo uvádí Hongkong – společnost Renown Traiding Limited. Tento akcionář také navrhoval, aby se likvidátorem společnosti Český porcelán stala společnost pražská PD Managment. Té by měla být vyplacena odměna 60 tisíc korun a 1,5 procenta z čistého likvidačního zůstatku.
Hongkongský akcionář také navrhoval odvolání jediného člena představenstva, kterým je Radislav Feix, další syn někdejšího ředitele a spolumajitele Vladimíra Feixe. Ani tento bod programu však nezískal potřebný počet hlasů. Vyjádření Radislava Feixe se redakci získat nepodařilo.
„Na valné hromadě se dále řešila volba dalšího člena představenstva, která však také neprošla. Firma tak má v současné době místo tří pouze jednoho jediného člena představenstva, což vůbec není dobré. Domníval jsem se, že když neodvolali bratra, budou hlasovat i pro zvolení dalšího člena představenstva, to však neudělali,“ popisuje Feix jr. s tím, že jako další člen představenstva byl navržen jeho syn Martin Feix, který v porcelánce pracuje jako výrobně-technický ředitel.
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Jaký bude další osud Českého porcelánu, se podle Feixe na valné hromadě vůbec neřešilo. Podle něj však firma funguje dobře, má zakázky, na běžný provoz si vydělá a má i peníze na výplaty.
„Zaměstnanci však stále nevědí, co bude s firmou dále. Čekají zejména na to, co udělá akcionář z Hongkongu. Jak to s Českým porcelánem bude vypadat dále, bych nerad předvídal. Domnívám se však, že akcionáři mohou požádat soud o určení opatrovníka. Opatrovník by potom mohl firmu vést sám a sám ji také poslat do likvidace,“ nastiňuje Feix.