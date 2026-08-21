Stěhování hasičů o 30 kilometrů? Bojím se ohrožení životů, říká starosta

Lenka Dvořáková
  6:52aktualizováno  6:52
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Hasičská stanice v Duchcově. | foto: Jan Veselý, MF DNES

Možný přesun profesionální hasičské stanice se řeší v Duchcově na Teplicku. Z města pod Krušnými horami by se mohla přestěhovat až do ústecké části Střekov. Za návrhem stojí Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje (HZS ÚK), který nyní vyhodnocuje plošné pokrytí regionu jednotkami požární ochrany. Z dosavadních výsledků podle něj vychází jako výhodnější přesun této stanice na jiné místo.

Duchcovská radnice i okolní obce jsou však proti, bojí se delších dojezdových časů hasičů k požárům i dalším událostem. Definitivní rozhodnutí nicméně zatím nepadlo.

Na zrušení si postěžoval jeden z hasičů, který si nepřál být jmenován. Stejně jako místní politici se obává především prodloužení dojezdových časů. „V případě zrušení duchcovské stanice by k některým událostem musely vyjíždět jednotky z okolních měst, zejména z Teplic, Bíliny a Litvínova. U některých typů zásahů přitom může být rozdíl několika minut rozhodující,“ uvedl.

Hasičská stanice v Duchcově.
Hasičská stanice v Duchcově.
Hasičská stanice v Duchcově.
Hasičská stanice v Duchcově.
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Podle něj je třeba zohlednit také nemocnici v Duchcově, dům se zvláštním režimem v Háji u Duchcova i další místa, kde může být rychlost zásahu zásadní. „Nejde zde pouze o samotnou existenci hasičské stanice, ale především o dostupnost rychlé pomoci v situacích, kdy může každá minuta znamenat rozdíl mezi životem a smrtí,“ dodal.

HZS ÚK zdůrazňuje, že cílem připravované změny není snížení počtu hasičů ani stanic v kraji. „V současné době probíhá analýza plošného pokrytí území Ústeckého kraje jednotkami požární ochrany. Cílem této analýzy je optimalizace plošného pokrytí při zachování stejného množství hasičů a stanic na území Ústeckého kraje,“ uvedl mluvčí krajských hasičů Tomáš Kalvoda.

Konečné rozhodnutí podle něj zatím s ohledem na další okolnosti nepadlo, případná změna by však mohla nastat nejdříve ve druhém pololetí roku 2027.

Přesun stanice je podle hasičů podmíněn také splněním požadavků na dojezd jednotek. Podle zákona o požární ochraně se má dojezdový čas prvních jednotek pohybovat v rozmezí od sedmi do dvaceti minut podle stupně nebezpečí území obce.

Pokud by se duchcovská stanice skutečně přesunula, zásahy v oblasti by zajišťovaly především již zmíněné jednotky z Teplic, Bíliny a Litvínova. Pomáhaly by jim také dobrovolné jednotky přímo z města a okolí. Jak by se změnily dojezdové časy oproti současnému stavu, HZS ÚK zatím nezveřejnil. Podle mluvčího jsou tyto údaje součástí probíhající analýzy.

Proti záměru se ostře staví starosta Duchcova Zbyněk Šimbera (SOCDEM). „Se zrušením jednotky profesionálních hasičů v Duchcově zásadně nesouhlasíme. Obáváme se, že by mohly být ohroženy životy občanů i majetek našich měst a obcí,“ uvedl. Město podle něj požaduje nové prověření skutečných dojezdových časů hasičů z okolních měst, především v době dopravní špičky.

Starosta už také proti možnému zrušení stanice podnikl konkrétní kroky. S oficiálním stanoviskem se obrátil na náměstka ministra vnitra Zdeňka Macha (ANO) a podporu pro zachování stanice získal i u jedenácti okolních měst a obcí.

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Šimbera zároveň připomíná, že v minulosti se v Duchcově naopak počítalo s výstavbou nové hasičské stanice. Podle něj o ní vážně přemýšlelo minulé vedení HZS ÚK. Už byla i nachystaná studie. „Město Duchcov mělo pro HZS připraven pozemek k výstavbě,“ dodal starosta. Z projektu nakonec sešlo, chyběly peníze.

Proti případnému přesunu se staví také okolní obce. „Není to pro nás dobrá zpráva a byli bychom rádi, kdyby tu stanice zůstala. Už jen kvůli dojezdovým časům,“ uvedl starosta Zabrušan Vítězslav Škuthan (BEZPP). Doplnil, že Šimberovy kroky obec podpoří. Nesouhlas se zrušením vyjádřil například i starosta Ledvic Zdeněk Javůrek (BEZPP).

Přesuny dalších stanic a jednotek zatím krajští hasiči nezvažují.

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