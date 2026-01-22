Duchcovský náhrobek je novou kulturní památkou

„Mramorový náhrobník z roku 1575 má rozměry 183 × 90 centimetrů, téměř celou jeho plochu vyplňuje vytesaná postava zemřelé ženy v dobovém šatě s vysokým límcem a dlouhými rukávy zdůrazňujícími ramena,“ sdělila mluvčí ústecké pobočky Národního památkového ústavu (NPÚ) Věra Brožová.
Kolem postavy je rozmístěno pět erbů, v levém horním rohu erb Kaplířů ze Sulevic, v pravém horním erb Ledvických z Chánova, dole vlevo erb pánů z Rožmitálu, dole vpravo erb Želenských ze Sebuzína. Uprostřed dole je umístěn největší erb – Žďárských ze Žďáru s orlicí ve štítu a otevřenými křídly v klenotu.
Horní a boční okraje tvoří německý nápis.