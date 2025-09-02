Dva letošní projekty obyvatel Klášterce nad Ohří už jsou hotové

Hotové je mlhoviště na náměstí, které v horkých dnech osvěží kolemjdoucí, a nová dlažba v přístřešku u sportoviště v části Klášterecká Jeseň.
Zbylé tři letošní nápady jsou ve fázi rozpracování.
Během srpna vznikne nové dětské hřiště v Lesní ulici oživené kuličkovou dráhou a přibudou otočné lavičky u aleje mezi dvěma fotbalovými hřišti.
Do konce roku by pak měla být hotová projektová dokumentace na obnovu kaple ve čtvrti Lestkov.
Na nápady obyvatel město každoročně vyčleňuje ze svého rozpočtu milion korun.