Týrání kočky v sušičce: protest u domu zrušili, mladík už se v něm nezdržuje

Lenka Dvořáková
  19:02aktualizováno  19:02
Případ brutálního týrání kočky v sušičce otřásl veřejností. Rozhořčení lidé se v uplynulých dnech opakovaně shromažďovali před domem jednoho ze dvou mladíků, které v této souvislosti vyšetřuje policie. Přestože byl na sobotu ohlášen další protest, svolavatel jej nakonec zrušil – podezřelí se totiž v místě bydliště už nezdržují.
Fotogalerie1

Dům, kde bydlel jeden z mladíků, kteří jsou vyšetřování kvůli týrání zvířete. | foto: Lenka Dvořáková, MF DNES

Dva mladiství zavřeli kočku do sušičky na prádlo, zařízení zapnuli a celý čin si natočili na video. Na záznamu je také zachycen pes, který se objevil u bezvládného těla kočky a kouše do něj. Záznam, na němž je zachyceno utrpení zvířete, následně rozeslali mezi další lidi.

Veřejnost se o hrůzném činu dozvěděla na začátku týdne. Případ vyvolal silné emoce, a to jak na sociálních sítích, tak přímo v místě, kde se událost odehrála. Lidé se několikrát shromáždili před domem jednoho z mladíků v obci na Litoměřicku. Další shromáždění se mělo uskutečnit v sobotu, ale jeho svolavatel ho nakonec zrušil, protože mladík se už v místě bydliště nezdržuje.

Mladiství utýrali kočku v sušičce, mrtvé zvíře předhodili psovi. Vše si natáčeli

Starosta obce uvedl, že dotyčný se už v místě nenachází. „Mladík tam podle našich informací už ve středu nebyl. V tom domě není a už nebude. Je pryč z Křešic,“ řekl starosta Michal Mančal (Jistota rozvoje obce).

K situaci se vyjádřila také rodina jednoho z mladíků prostřednictvím písemného oznámení vyvěšeného na plotu. V textu uvedla, že čin považuje za selhání jednotlivce, nikoli celé rodiny, a vyzvala veřejnost, aby přestala vyhrožovat lidem, kteří o události nevěděli. „Celá rodina je zarmoucena celou situací a velmi ji mrzí, co se stalo, ale nebylo to selhání celé rodiny,“ stojí v oznámení. Rodina zároveň odmítá, že by matka mladíka o jednání věděla nebo ho kryla, a uvedla, že se o celé věci dozvěděla až dodatečně.

V oznámení se dále uvádí, že mladík se již na uvedené adrese nezdržuje. Podle sdělení rodiny měl dne 4. února nastoupit ústavní, pravděpodobně psychiatrickou léčbu ještě před projednáním případu u soudu. Tyto informace však nebyly oficiálně potvrzeny.

Redakce iDNES.cz se pokusila kontaktovat matku jednoho z aktérů, ta však na opakované pokusy o spojení nereagovala.

Nafackoval bych si, tvrdí jeden z mladíků

Na placeném portálu HeroHero se mezitím objevilo vyjádření jednoho z mladíků. Popsal svou verzi událostí. „Já jsem byl v tu chvíli zhulenej a opilej a najednou vidím, jak ji dává do sušičky. Tak já přijdu a říkám, co děláš ty kr*téne, a on nic. Nepřišlo mi to normální. Byl jsem kr*tén a nejradši bych si za to nafackoval,“ řekl.

Popsal, že u něj byl v té době ubytovaný jeho kamarád, o němž uvedl, že užíval návykové látky. Jde o osobní tvrzení jednoho z aktérů, které nebylo nezávisle ověřeno.

3. února 2026

KRIMI

Sledovat další díly na iDNES.tv

Ve své výpovědi se zmiňuje i o další osobě – o mladíkovi, kterého prý do té doby vůbec neznal. Dále popsal svou verzi závěru události slovy: „Ten pes tu kočku zakousl a já jsem pak omdlel.“

Na vyhrocenou atmosféru v obci reagovala také Policie České republiky, která veřejnost vyzvala ke zdrženlivosti. „Chápeme rozhořčení veřejnosti, ale žádáme občany, aby nebrali spravedlnost do vlastních rukou a nevyhrožovali podezřelým osobám. Takové jednání může zkomplikovat vyšetřování,“ uvedla policie.

Kriminalisté pokračují ve shromažďování důkazů. O dalším vývoji případu budou informovat, jakmile to procesní situace dovolí.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Neposlušné ryby a komické úlovky: tyto rybářské fotografie vás pobaví

Veronika Kolajová na řece Moravě

Rybařina není jen o perfektních úlovcích a klidu u vody. Často dochází i na vtipné momenty, když se ryby rozhodnou, že se zrovna nechtějí fotit. Které z nich byly ty nejpamátnější?

V metru bude kontrola mobilů. Policie prověří jak funkčnost, tak i jejich obsah

Motorola Moto G57 Power

Ještě než cestující projdou turnikety v metru, může policie kontrolovat, zda je jejich mobil funkční a co v něm mají. Uvedl to ruský oficiální server Kommersant. Stejně je tomu kdekoli v placené...

Proč jsou ve výtazích naleštěná zrcadla? 3. důvod vás možná překvapí

Zrcadla ve výtazích nejsou jen kvůli make-upu či selfie.

Zrcadla ve výtazích nejsou jen designovým prvkem. Pomáhají cestujícím cítit se bezpečně, zkracují vnímání času při jízdě a usnadňují orientaci osobám s omezenou mobilitou. Objevte všechny důvody,...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Dvě dopravní změny v Praze. Ode dneška omezení na Pankráci, zítra se uzavře stanice metra A

Zprovoznění zmodernizované stanice metra C Pankrác. (19. prosince 2025)

Cestující pražskou MHD musí na začátku února počítat se dvěma komplikacemi. Jedna z nich ovlivní dopravu na Pankráci už dnes, druhá naopak od pondělí výrazně změní cestování na lince A.

Velorex s Josefem Abrhámem by tam možná zaparkoval. Čtenáři se pochlubili kuriozitami

Situace v garážích domu na Praze 9

Zaparkovat tady chce notnou dávku odvahy i zručnosti. Čtenáři upozornili na kuriózní parkovací místa v pražských garážích, která matou řidiče i kolemjdoucí. Přesto mají podle developerů splňovat...

Týrání kočky v sušičce: protest u domu zrušili, mladík už se v něm nezdržuje

Dům, kde bydlel jeden z mladíků, kteří jsou vyšetřování kvůli týrání zvířete.

Případ brutálního týrání kočky v sušičce otřásl veřejností. Rozhořčení lidé se v uplynulých dnech opakovaně shromažďovali před domem jednoho ze dvou mladíků, které v této souvislosti vyšetřuje...

7. února 2026  19:02,  aktualizováno  19:02

Fanzóny v Krkonoších lákají na přenosy z olympiády a další tematický program

ilustrační snímek

Zimní olympiáda je v Krkonoších tématem na řadě míst, pochází odtud hned několik reprezentantů. Lidé mohou fandit při přímých přenosech ve fanzónach či zajít...

7. února 2026  17:30,  aktualizováno  17:30

Super Bowl 2026: Kdo proti sobě nastoupí a kdo se postará o Halftime Show?

Quarterback Seattle Seahawks Sam Darnold

Super Bowl se blíží. Vrchol Národní liga amerického fotbalu je sportovním svátkem a velkou show. Finále NFL pravidelně sledují miliony diváků, v roce 2026 se proti sobě utkají týmy Seattle Seahawks a...

7. února 2026  18:51

Karlovy Vary

Karlovy Vary

Filmová síň slávy v Hotelu Thermal v Karlových Varech.

vydáno 7. února 2026  18:44

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Na Smíchově se srazil vlak s pracovním strojem, nehoda zastavila provoz

Správa železnic získala stavební povolení pro rekonstrukci železniční stanice...

Na železniční trati mezi pražským Smíchovem a Vyšehradem se v sobotu odpoledne srazil osobní vlak s pracovním strojem. Při nehodě se nikdo nezranil, vlak nevykolejil, drážní hasiči z něj evakuovali...

7. února 2026  16:42,  aktualizováno  18:15

Jak se nenechat nachytat pražskou mafií? Real-life hra, kde se město mění v loviště startuje už v březnu

Městská hra Mafie se v Praze koná už dvacet let

Během března se Praha každoročně proměňuje v neviditelné bojiště. Mezi cestou do práce, večerním posezením s přáteli nebo jízdou tramvají se může kdykoli objevit někdo, kdo jde právě po vás, s...

7. února 2026

Nýrsko otevřelo areál pro běžkaře za 33 mil Kč, za rok přivítá olympiádu mládeže

NĂ˝rsko otevĹ™elo areĂˇl pro bÄ›ĹľkaĹ™e za 33 mil KÄŤ, za rok pĹ™ivĂ­tĂˇ olympiĂˇdu mlĂˇdeĹľe

Nýrsko na Klatovsku dnes otevřelo s Plzeňským krajem areál pro běžecké lyžování, vyjde asi na 33 milionů Kč. Tratě vedou po in-line dráze, bývalých kasárnách i...

7. února 2026  15:25,  aktualizováno  15:25

Dva muži se poprali před hernou v Chebu. Starší z nich je v umělém spánku

ilustrační snímek

V noci z pátku na sobotu se v Chebu poprali dva muži. Starší skončil s vážnými zraněními v nemocnici. Případem se zabývají krajští kriminalisté, kteří zjišťují všechny okolnosti incidentu, řekla...

7. února 2026  16:12,  aktualizováno  16:12

Snowboarding na ZOH 2026: Známe program! Kdy jedou Adamczyková a Ledecká?

ŽIVOTNÍ ÚSPĚCH. Před deseti lety v Soči 2014 vyhrála olympijské hry.

Očekávání jsou vysoká! Eva Adamczyková a hlavně Ester Ledecká patří na ZOH 2026 k velkým favoritkám ve snowboardingu. Kdy se na tratí objeví, kompletní program závodů i další informace najdete v...

7. února 2026  14:55

Provoz na trati z Tábora do Bechyně se po vykolejení vlaku obnoví po víkendu

ilustrační snímek

Provoz na železniční trati z Tábora do Bechyně se po pátečním vykolejení vlaku v Malšicích plně obnoví až po víkendu. České dráhy i Správa železnic zatím...

7. února 2026  12:38,  aktualizováno  12:38

Evropské fórum podnikání přivítalo přes 150 účastníků. Debatovalo se o budoucnosti podnikání i AI

7. února 2026  14:15

Vše nej, Dóňo, přejí osobnosti z Brna, kde slavný herec rozjel hvězdnou kariéru

Miroslav Donutil v klubu divadla ABC po zkoušce inscenace Bílá nemoc (14. dubna...

Ač je Miroslav Donutil rodák z Třebíče, k velkolepé herecké kariéře se odrazil v Brně, kde studoval na Janáčkově akademii múzických umění a následně mnoho let strávil v Divadle Husa na Provázku, kde...

7. února 2026  14:12,  aktualizováno  14:12

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.