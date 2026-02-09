V prvním případě kontaktovali podvodníci 83letého muže z Teplic. Přesvědčili ho, že má investovat přes jejich společnost do kryptoměn. On tedy zaslal dva tisíce korun ke zhodnocení.
Po třech měsících se mu ozvali znovu s tím, že se mu jeho dva tisíce zhodnotily na částku 560 tisíc korun. Podmínkou však bylo nainstalování programu se vzdáleným přístupem do jeho telefonu. Následně měl muž potvrdit dvě platby v internetovém bankovnictví. „Posléze pak zjistil, že mu žádné peníze nepřišly, ba naopak, z účtu mu bylo odčerpáno 275 tisíc korun,“ popsala policejní mluvčí Ilona Gazdošová.
Další obětí byla 79letá žena. Ta si měla pro změnu do telefonu nainstalovat aplikaci umožňující vzdálený přístup k internetovému bankovnictví, jelikož prý vyhrála značnou sumu peněz. Poškozené pak podvodník z účtu „odsál“ téměř 200 tisíc korun a navíc zažádal v bance o finanční půjčku.