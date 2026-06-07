Dvě dopravní nehody uzavřely na Lounsku dálnici D7. Na místě byli záchranáři

Po hodině a půl provoz policisté obnovili. Sanitka převezla jednoho člověka s lehkým zraněním na chirurgii do žatecké nemocnice, řekl mluvčí záchranné služby Patrik Christian Cmorej.
Druhá nehoda se stala na kilometru 51,7 u Loun. „U nehody u Postoloprt jsme jednoho člověka ošetřili na místě,“ uvedl mluvčí záchranné služby. Příčiny a okolnosti obou dopravních nehod policisté vyšetřují.
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